Jurgen Klopp avoue enfin la vérité : «J’ai entraîné Lewandowski, Mané et  Salah mais le meilleur…»

Monté en puissance depuis son sacre à la Coupe d’Afrique des Nations avec le Sénégal, Sadio Mané est naturellement cité parmi les grands favoris pour succéder à Leo Messi lors de la remise du prochain Ballon d’Or.

En plus de cette CAN remportée en février dernier et bien soutenu par ses performances, l’attaquant sénégalais a l’opportunité de tout gagner avec Liverpool cette saison.

Interrogé par le Mirror, Peter Crouch, l’ancien attaquant de Liverpool qui a marqué 42 buts en 134 matchs avec les Reds, s’est prononcé sur les chances de voir Sadio Mané devenir le deuxième Africain à soulever le Ballon d’Or.

Pour l’Anglais de 41 ans, remporter le Championnat, la Ligue des Champions et la FA Cup apporterait de très bonnes options à l’attaquant international sénégalais.

«Mané est un grand. Il a déjà remporté la Coupe d’Afrique, et s’il remporte la Ligue des Champions, la Premier League et si Liverpool réussit le quadruplé, ça (le Ballon d’Or) devrait presque certainement revenir à un joueur de Liverpool, puis Mohamed Salah et Sadio Mané sont les vedettes pour ça», a ainsi déclaré Peter Crouch.