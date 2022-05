Junior Firpo et la mode d’acheter des voitures à 300 000 euros (photos)

Les athlètes d’élite et diverses célébrités du Royaume-Uni passent leurs commandes via ce service de messagerie instantanée et même Instagram.

«Tout le monde vient à nous : toute personne jeune ou riche, une célébrité ou un footballeur. Richard Clark a trouvé une véritable mine d’or dans le secteur automobile. Depuis le démarrage de son entreprise Premier Sports Solutions en 2005, il a vendu des milliers de voitures chez un concessionnaire à Bournemouth, au Royaume-Uni.

Mais surtout, vous n’avez pas à passer trop de temps à montrer vos compétences en affaires. Vous vendez un produit exclusif qui est vendu «uniquement» et vous traitez avec des clients qui ne sont pas intéressés à perdre votre temps.

«La plupart des gens ne veulent pas aller chez un concessionnaire, ils s’en fichent, ils veulent juste ce qu’ils veulent : leur voiture», explique Clark au Sun.

«C’est très simple. Les footballeurs viennent nous voir, souvent après qu’un coéquipier nous a recommandés, ils nous disent ce qu’ils veulent sur WhatsApp et on leur fournit la voiture», ajoute l’homme d’affaires de 42 ans, qui sert des véhicules haut de gamme comme la populaire Lamborghini. Urus, évalué à environ 300 000 euros, ou le Mercedes G63 AMG, avec un prix de marché de 210 000 euros.

Ainsi, Clark a passé près de deux décennies au service d’un type de client exclusif et récurrent. Des footballeurs d’époques diverses sont passés entre ses mains et parmi ses clients actuels figurent plusieurs stars de la Premier League comme Kalvin Phillips ou Kyle Walker, mais aussi d’autres sports comme la boxe ou le cricket.

Il suffit de jeter un œil à son profil Instagram pour en rencontrer plusieurs. Y compris de vieilles connaissances du public espagnol, comme Pablo Mari, actuellement à l’Udinese ou Junior Firpo, un joueur de Leeds United qui par le passé était lié au FC Barcelone et au Real Betis Balompié.

Le footballeur né en République dominicaine et international des moins de 21 ans avec l’Espagne peut être vu exhibant sa Mercedes G63 AMG, sa Porsche 911 ou sa Lamborghini Urus.

Justement ce dernier véhicule a été acquis via Instagram alors qu’il était encore joueur du Barça mais savait que son destin était en Premier League.

Et c’est une autre des caractéristiques du métier de Richard Clark. Non seulement il leur vend des voitures, mais il s’occupe aussi de leur trouver un nouveau destinataire lorsque les clients sont fatigués.

De cette façon, une rotation des produits et des revenus importants sont assurés, même si cela fonctionne avec une maxime : traiter les clients avec respect, ne pas les tromper et s’assurer qu’ils reçoivent le meilleur service.

«Nous essayons de donner aux joueurs le meilleur niveau de service possible, jusqu’à leur porte, et ils reviennent tous. Nous avons eu la chance d’avoir un marché de célébrités depuis notre ouverture et nous avons considérablement grandi», explique Clark, qui partage le modèle phare de ses ventes : le Lamborghini Urus.

«Sans aucun doute, la voiture la plus demandée est la Lamborghini Urus. Rien que l’année dernière, nous en avons vendu 25. Les G Wagons sont également très populaires et nous en avons vendu un nombre similaire l’année dernière également. Nous nous débrouillons très bien avec la Porsche Taycan ces derniers temps, et nous avons vu un passage massif aux voitures électriques avec des footballeurs.»