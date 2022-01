Julia Fox partage les premiers détails de sa romance avec Kanye West et fait une révélation

On peut enfin dire que Kanye West et Julia Fox sortent ensemble : l’actrice a dévoilé des détails de sa relation et a pour la première fois évoqué son idylle avec le rappeur, qui se passe très bien, selon ses propres mots.

Le célèbre «Uncut Gems» a raconté comment ils s’étaient rencontrés et a avoué que l’ex de Kim Kardashian lui a offert des cadeaux coûteux qui l’ont fait se sentir vraiment spéciale.

Il semblerait que Kanye West ait finalement oublié Kim Kardashian, qui est désormais en voyage romantique aux Bahamas avec son partenaire, le comédien de «Saturday Night Live» Pete Davidson.

Le rappeur a tourné la page et se tourne désormais vers Julia Fox , qui est sa petite amie actuelle et qui lui a offert des cadeaux luxueux pour la chouchouter comme elle le mérite.

La romance du couple a été confirmée par Julia elle – même, elle a également donné des détails sur la façon dont ils sont tombés amoureux l’un de l’autre.

Julia Fox a rompu le silence et confirmé sa relation avec Kanye West dans le magazine Interview. L’actrice hollywoodienne a indiqué qu’elle avait rencontré le rappeur le soir du Nouvel An.

«J’ai rencontré Ye à Miami le soir du Nouvel An et ce fut une connexion instantanée», a- t-il déclaré. Fox a décrit la personnalité et l’énergie de Kanye comme positives, ajoutant qu’il est «tellement amusant d’être avec lui».

De plus, dans une autre de ses rencontres amoureuses, le célèbre homme a dirigé une séance photo au milieu du restaurant, tandis que tous les autres convives dînaient.

Lors de sa cour avec Kanye West, Julia Fox a déclaré : «Je ne sais pas où vont les choses, mais si c’est un indice du futur, j’adore le voyage»

L’interview que l’actrice a donnée était accompagnée des photos qui ont été prises ce jour-là au restaurant Carbone, dans certaines d’entre elles le couple est vu en train de s’embrasser.