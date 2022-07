Jules Kounde : «Je suis ici pour gagner tous les titres»

Ce jeudi 28 juillet, le FC Barcelone et le FC Séville ont trouvé un accord pour le transfert de Jules Olivier Kounde. Arrivé à Barcelone, le défenseur français a déclaré sa fierté d’appartenir aux Blaugrana.

Pour l’instant, la signature de Jules Kounde n’est pas encore officielle. Elle le sera dès que le joueur va finir ses examens médicaux et signé son nouveau contrat. S’adressant à Barça TV, Jules Kounde a fait savoir qu’il est heureux d’appartenir à la formation dirigée par Xavi Hernandez. «Je suis très excité de venir dans un si grand club. Je suis ici pour essayer de gagner tous les titres», a déclaré le défenseur en donnant ses premières réflexions à son arrivée à Barcelone

The first thoughts from @jkeey4 on his arrival in Barcelona pic.twitter.com/CQTb5ms6L5

— FC Barcelona (@FCBarcelona) July 28, 2022