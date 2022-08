Jules Koundé : «J’avais la possibilité d’aller à Chelsea, mais j’ai choisi Barça parce que…»

Jules Koundé a été présenté comme un nouveau footballeur du Barça. Lors de la conférence de presse de sa présentation, le défenseur central s’est réjoui de sa signature et a exprimé sa satisfaction d’avoir rejoint le club Blaugrana.

Interrogé sur ses premières impressions en tant que culé, Koundé a assuré qu’il se sentait très à l’aise depuis son arrivée dans l’entité catalane, puisque le Français s’entraîne à la Ciutat Esportiva Joan Gamper depuis vendredi dernier, au lendemain de l’officialisation de sa signature.

«J’ai reçu beaucoup d’affection de la part du président dès le premier instant. Je suis très heureux et fier car j’arrive dans un très grand club avec un projet ambitieux. J’ai vraiment envie de nous préparer avec l’équipe pour atteindre le sommet», a assuré le déjà ancien joueur de Séville.

Jules a expliqué pourquoi il avait refusé Chelsea à la dernière minute : «J’avais la possibilité d’aller à Chelsea, mais j’ai choisi Barcelone parce qu’ils ont un projet ambitieux et j’aime la Liga. Ce n’était pas un tel effort non plus parce que je voulais arriver ici.», a déclaré Koundé.