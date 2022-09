Jules Koundé avoue : «J’ai vu Puyol et Ramos mais le meilleur défenseur de tous les temps…»

Complétant la section MY TOP 4 avec les gens du FC Barcelone, Jules Koundé, le nouveau renfort vedette du club, en a surpris plus d’un avec son choix de défenseurs. Il n’a pas choisi Sergio Ramos, Carles Puyol, Paolo Maldini ou tout autre défenseur qui s’est distingué dans l’ère moderne du jeu.

L’ancien joueur de Séville a déclaré que son défenseur préféré de tous les temps est une légende de son pays avec laquelle il a eu l’occasion de travailler à ses débuts.

Son choix ? Marius Trésor.

Ayant travaillé ensemble à Bordeaux, défenseur Français a déclaré qu’il connaissait bien l’héritage de Trésor et, bien qu’il ne l’ait pas vu jouer en direct, il est devenu sa figure défensive préférée.

«Comme défenseur, Marius Trésor, qui a joué pour Bordeaux, Marseille et aussi l’équipe nationale française. C’est quelque chose de spécial parce que c’était un de mes entraîneurs à Bordeaux. Même si je ne l’ai pas vu jouer parce qu’il est un peu plus âgé, j’ai vu quelques moments forts et ses conseils m’ont beaucoup aidé», a déclaré le joueur de 23 ans, dans des mots (2022) repris par les médias officiels du Barca.

Il aurait pu en rester à Sergio Ramos ou Carles Puyol comme la plupart des joueurs de sa génération. Cependant, il a préféré saisir l’occasion de mettre en avant un joueur historique qui l’a marqué dans ses années de formation et qui est considéré comme l’un des meilleurs défenseurs que la France ait jamais produit. Respect éternel aux références qui ont fait du football le plus beau sport du monde.