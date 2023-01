Jul : le rappeur a réalisé son rêve avec l’Olympique de Marseille

L’Olympique de Marseille a annoncé jeudi 12 janvier au soir la signature d’une «collaboration» avec le label «D’or et de platine» (D&P) du rappeur marseillais Jul, plus gros vendeur de l’histoire du rap français, dont le logo va apparaître sur le maillot des joueurs.

«C’est une revanche sur la vie. C’est inexplicable, c’est incroyable», confie le Marseillais Jul, qui a décroché son 100e single d’or en 2022, dans une vidéo annonçant le partenariat entre son label D’or et de platine (D&P) et l’OM.

Dès le 14 janvier et jusqu’à la fin de la saison, le logo D&P s’affichera sur la manche du maillot des équipes masculines et féminines. Jusqu’alors, jamais un artiste français n’avait collaboré aussi étroitement avec une association sportive d’aussi haut niveau.

Le musicien de 32 ans est un supporter inconditionnel de l’OM. Faisant régulièrement référence à l’équipe dans ses textes, le plus gros vendeur de disque de l’histoire du hip-hop français (plus de 6,7 millions d’albums écoulés dont plus d’un million en 2022) et capitaine du collectif 13 Organisé, auteur du hit «Bande organisée», a rempli l’Orange Vélodrome, 60’000 personnes, le 4 juin 2022 pour son concert. «Marseille c’est ma ville, l’OM c’est une passion. Cette collaboration est un véritable rêve de gosse», a déclaré Jul dans un communiqué.

«L’Olympique de Marseille et Jul, le football et la musique, c’est la rencontre de deux univers avec la même passion dans le cœur: la cité phocéenne. Cette collaboration permet aussi de rassembler deux des communautés les plus actives et engagées de France et d’Europe», s’est pour sa part réjoui le club.