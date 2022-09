Jude Bellingham lâche la vérité : «C’est le meilleur entre Lionel Messi et Cristiano Ronaldo…»

Michael Owen, vainqueur du Ballon d’Or en 2001, a donné son avis dans le débat sur qui est le meilleur défenseur central de l’histoire.

Il sait que beaucoup seront en désaccord sur les titres, mais il a toujours maintenu son opinion. Le Golden Boy estime que Virgil van Dijk est le meilleur centre centre de tous les temps.

Il comprend qu’il y a ceux qui ne le mettent pas sur cette marche faute de réussite collective et parce qu’il n’est plus dans l’élite depuis si longtemps (bien qu’il soit à Liverpool depuis cinq ans). Cependant, le commentateur actuel de BT Sport a fondé son jugement sur la qualité individuelle.

En raison des caractéristiques et du niveau maximum atteint, vous ne voyez personne comme VVD. Ni aux monstres de la stature de Sergio Ramos, Carles Puyol, Paolo Maldini (il a aussi brillé comme arrière gauche), Franco Baresi et Rio Ferdinand.

«Je pense que (Van Dijk) est le meilleur défenseur central de toute l’histoire. En tant qu’avant-centre, je le vois et je pense : ‘Qu’est-ce que tu fais contre lui ?’ Il est plus grand que tout le monde, il est plus rapide que tout le monde, il est plus fort que tout le monde.

Il est brillant avec le ballon, il peut marquer des buts, il est… Je n’ai jamais rien vu de tel. La seule chose qui va à l’encontre de Van Dijk, pour le moment, et je le souligne pour le moment, ce sont ses médailles de championnat.

Il n’a remporté qu’1 Premier League et 1 UEFA Champions League. Et des gens comme Rio, Maldini et Baresi, qui sont considérés comme les plus grands, ont beaucoup gagné. C’est la seule chose qui va contre lui. Mais en tant qu’individu, je le regarde et je dis : comment pouvez-vous faire mieux que cela ?