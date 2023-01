Joueur de tous les fronts ! Lionel Messi a montré qu’il était conscient de plusieurs causes mondiales

Depuis qu’il s’entraîne avec le Paris Saint-Germain Football Club, Lionel Messi partage tout ce qu’il fait avec ses coéquipiers à l’entraînement et aussi des moments de sa vie personnelle. Des moments qui selon les critères de l’attaquant valent le détour par ses followers sur les réseaux sociaux.

Mais ce n’est pas tout, car il a également continué à partager divers posts des publicités et des causes auxquelles le capitaine de l’équipe de football argentine est attaché. Par conséquent, dans leurs réseaux sociaux, il y aura toujours une place pour toutes les causes qui les intéressent.

Il est de notoriété publique que Lionel Messi n’est pas seulement un joueur du PSG, mais aussi le visage de publicités et de collaborations. Cette fois, la star argentine a partagé une photo de lui-même et plusieurs images d’enfants soutenant l’initiative de Byju pour promouvoir l’apprentissage et permettre aux enfants à faible revenu d’accéder à une éducation de première classe .

«Les enfants sont l’avenir. Et chacun d’entre eux, peu importe où il vit ou où il est né, mérite une chance équitable. Des chances égales d’apprendre et de grandir. @byjus_app et son initiative #EducationForAll aident les enfants des communautés défavorisées à accéder à des ressources pédagogiques de première classe», tels étaient les mots que Lionel Messi a utilisés sur son Instagram.

Alors que les publications du natif de Rosario, en Argentine, sont remplies de commentaires et de réactions, Lionel Messi se consacre à s’entraîner très dur dans les installations du PSG, à réfléchir à ce que son équipe doit affronter et à remettre le numéro 30 et à être sur un terrain de jeux.

Lionel Messi, le mannequin de luxe

Alors que Lionel Messi s’apprête à sortir sur le terrain avec le Paris Saint-Germain Football Club, il a dû préparer son corps pour d’autres types de présentations. Cette fois, c’était pour la marque mondialement connue sous le nom de Dior.

C’est que dans les dernières heures les nouvelles images de la marque que vous avez vues les joueurs du PSG ont été diffusées. Là, Lionel a dû poser avec une chemise blanc cassé avec une petite broderie bleue, avec les caractéristiques qui différencient cette marque d’une autre.