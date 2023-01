Josep Guardiola : l’entraîneur critique sèchement ses joueurs après l’élimination de Manchester City

Josep Guardiola n’a pas été tendre avec son effectif, après l’élimination de Manchester City face à Southampton en quarts de finale de la Carabao Cup (0-2).

Manchester City ne réalisera pas un carton plein. Mercredi, les Citizens de Josep Guardiola se sont inclinés sur la pelouse de Southampton (0-2), au stade des quarts de finale de la Carabao Cup.

Deuxième de la Premier League à cinq points d’Arsenal, le club anglais laisse échapper un trophée, certes loin d’être le plus prestigieux alors que se profile la double confrontation contre les Allemands du RB Leipzig en huitièmes de finale de la Ligue des champions, les 22 février et 14 mars prochains.

Convié devant les journalistes après la rencontre, l’entraîneur espagnol a dressé un bilan sans concession de la performance de son équipe.

Pour l’ancien manager du FC Barcelone, la sortie de route du champion d’Angleterre en titre ne souffre d’aucune contestation et tire la sonnette d’alarme en vue des prochains rendez-vous.

«La meilleure équipe a gagné. Elle était meilleure. On a passé une mauvaise soirée, on n’a pas bien joué. On n’a pas bien réagi après notre mauvais départ et on n’a pas été performants.

Pour gagner des matchs, je ne parle pas de titres, pour gagner des matchs, il faut le mériter. Donc je veux mériter quand je gagne quelque chose, je veux le mériter. Et aujourd’hui, ce n’était pas le cas. C’est pourquoi Southampton mérite d’être en demi-finales dans cette compétition.»

Les partenaires d’Erling Haaland devront rebondir ce samedi à l’occasion du derby contre Manchester United, à Old Trafford, comptant pour la 20e journée de Premier League.

Lors de la dernière journée, la victoire à Chelsea (1-0) avait permis à Manchester City de réaliser une belle opération dans sa lutte à distance avec Arsenal, tenu en échec par Newcastle (0-0).