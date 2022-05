José Mourinho : «Samuel Eto’o et Didier Drogba sont…»

Quand Iker Casillas a été interrogé sur le meilleur rival de sa carrière, il a mis en avant Lionel Messi à différentes occasions. Manuel Neuer s’est posé la même question pendant un certain temps et n’a tout simplement pas pu faire un seul choix. La réaction du champion du monde allemand a été de lâcher plusieurs noms.

Premièrement, il a reconnu que Messi et Cristiano Ronaldo sont des rivaux qui imposent beaucoup. Et enfin, il a précisé que chaque séance d’entraînement au Bayern Munich est un défi pour lui car il se teste toujours contre un cogneur de classe mondiale comme Robert Lewandowski.

«Qui sont les meilleurs attaquants/attaquants que vous ayez affrontés ?», c’est ce qu’ils ont mis sur la table, dans un exercice (2020) publié sur la chaîne Pro:Direct Soccer. Et l’ancien de Schalke 04, qui vient de remporter son dixième titre de Bundesliga, a répondu : «Il y a (Lionel) Messi et Cristiano (Ronaldo)».

«Mais ici, nous avons aussi de grands joueurs comme (Robert) Lewandowski qui s’entraînent tous les jours. À chaque séance d’entraînement, c’est aussi difficile pour moi», a-t-il déclaré.

Lionel Messi est le meilleur buteur de tous les temps de l’équipe nationale argentine. Cristiano Ronaldo est le meilleur buteur de tous les temps de l’équipe nationale portugaise.

Robert Lewandowski est le meilleur buteur de tous les temps de l’équipe nationale polonaise. Et ce sont les trois joueurs avec le plus de buts dans toute l’histoire de l’UEFA Champions League. Il est clair que non seulement Manolito a souffert avec eux, non ?