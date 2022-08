José Mourinho : «J’ai dit à mes joueurs que j’avais honte d’eux»

L’attaquant de Dortmund lutte contre le cancer et est convaincu qu’il va gagner. Sébastien Haller, un attaquant signé cette saison par Dortmund en provenance de l’Ajax, sera absent du terrain pendant plusieurs mois, car la tumeur qui a été détectée dans son testicule est maligne et nécessite une chimiothérapie.

L’attaquant international ivoirien mène donc une dure bataille, mais il est optimiste quant à sa victoire. «Ça a commencé quand j’ai senti quelque chose d’inconfortable dans mon ventre. A partir de là, j’ai fait les tests et on est allé voir ce qui se passait.

En moins de 24h j’ai fait beaucoup de tests. Il a fallu attendre l’opération pour savoir exactement ce qui se passait. tous ces tests ont été effectués très rapidement», a-t-il déclaré à ESPN.

«La première échographie a été faite à 9h00, et l’IRM le lendemain, à 9h00. Puis est venue la biopsie, parce qu’ils ont vu que c’était une tumeur. Je suis allé à l’entraînement, parce que je ne pouvais rien faire. La tumeur était là. il y a plusieurs semaines, voire un mois ou deux.

C’est quelque chose qu’on ne peut pas ressentir en 24 heures. J’ai fait plusieurs tests. Nous avons dû attendre l’opération pour voir exactement ce que c’était. Ils ont vu Quand on entend le mot [cancer], c’est choquant», a-t-il souligné.

Annoncer la nouvelle à ses proches n’a pas été facile. «Quand tu commences à comprendre ce qui se passe… J’ai dû rester à l’hôpital quelques jours sans bouger. C’est dans ces moments-là que tu commences à perdre la forme. Le plus dur a été de dire aux personnes les plus proches de moi ce que j’avais, car sinon l’information s’est propagée très vite.

Ma femme était sous le choc, mais ma mère… Nous savons qu’une mère est une mère. J’ai appelé mes frères pour m’assurer qu’ils la soutenaient à ce moment-là, qu’elle ne se sentait pas seul», se souvient-il.

Le joueur de 28 ans se sent de mieux en mieux et est confiant dans son rétablissement. «En ce moment, je me sens vraiment bien. J’ai repris la gym dès que je suis rentré à la maison. J’ai l’impression d’être au même niveau qu’il y a quelques mois et j’espère continuer.

J’ai ma sœur et ma mère avec moi, je mange bien. me donne confiance. Quand j’ai vu que plusieurs clubs m’avaient envoyé des messages, j’ai été choqué. Beaucoup de gens se sont inquiétés pour moi, c’était très émouvant, quelque chose auquel je ne m’attendais pas.

Cela nous donne un supplément motivation. Mon premier objectif est de revenir sur le terrain et de marquer mon premier but devant les supporters de Dortmund. Ce sera un grand moment car j’ai reçu beaucoup de soutien du peuple. Grâce à eux, je serai de retour dans peu de temps. temps», a-t-il conclu.