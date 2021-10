Jose Mourinho et Pep Guardiola : comment se comparent leurs pires résultats ?

José Mourinho a subi la plus grosse perte de sa carrière d’entraîneur en UEFA Europa Conference League, comment se compare-t-il à Pep Guardiola.

José Mourinho a mené une équipe reposée contre le Norvégien Bodø en UEFA Europa Conference League et a par conséquent subi la plus grosse perte de sa carrière d’entraîneur après que les Norvégiens eurent battu la Roma 6-1.

Mourinho a été très déçu après le match et a fustigé publiquement ses joueurs en disant que le club ne comptait que 13 joueurs et que d’autres ne sont pas prêts, ce qui rappelle son attaque verbale passée contre ses joueurs qui a conduit à des troubles dans les vestiaires de ses clubs précédents, plus récemment Tottenham et Manchester United.

Pep Guardiola et José Mourinho ont été les deux meilleurs managers des 10-15 dernières années avec des niveaux de réalisation similaires.

Après la plus grosse défaite de José, quelle a été la plus grosse défaite de Pep Guardiola dans sa carrière ? Avant, la plus grosse défaite de Mourinho était une défaite 5-0 contre le Barcelone de Pep Guardiola en tant que manager du Real Madrid.

La plus grosse défaite de Pep est survenue en Premier League, une défaite 5-2 à domicile contre Leicester City au début de la saison dernière.

En plus de cela, il a également perdu 4-0 lors des matches de Premier League contre Everton et deux fois en Ligue des champions, une fois contre Barcelone en tant qu’entraîneur de Man City et une fois contre le Real Madrid en tant qu’entraîneur du Bayern Munich.