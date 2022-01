José Mourinho et le jour qui a failli faire pleurer Cristiano Ronaldo

Le tout nouvel entraîneur de la Roma a raconté sa version de cette histoire qui s’est passée en 2013 et qui a généré beaucoup de tension dans le vestiaire du Real Madrid.

José Mourinho, qui a laissé son empreinte sur le football européen pour les bons résultats, a donné son témoignage pour le livre Restez fou et faim, de Joao Gabriel, et a raconté sa version de l’histoire du jour qui a failli faire pleurer Cristiano Ronaldo.

«Quand nous sommes arrivés aux vestiaires, Ronaldo était désespéré, presque sur le point de pleurer, et il a dit : ‘Je fais de mon mieux et il continue de me critiquer», a expliqué Modric.

Mourinho a donné une version beaucoup moins dramatique de ce fait. «Nous étions à la dernière minute d’une égalité de deux matchs. On gagnait 2-0 et Cristiano fait un «backside», comme on dit en Espagne, et perd le ballon contre João Pereira.

À la fin du match, j’ai dit à Cristiano que, dans un tour comme celui-ci, gagner 2-0 était différent de gagner 2-1. Il n’aimait pas ça… mais rien de spécial : «J’ai des problèmes avec les joueurs égocentriques qui font passer leurs objectifs personnels avant leurs objectifs collectifs parce que cela rend le travail difficile.»