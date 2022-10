José Mourinho écrase Lozano : «Je le jure. Celui qui se jette toujours par terre…»

Bien qu’on en ait peu parlé, Manchester City a réalisé l’un des meilleurs marchés de vente de son histoire, sinon le meilleur de son histoire, en cette année 2022.

L’équipe bleu clair que Pep Guardiola comptait jusqu’à 27 joueurs pour un total de 180 millions livres sterling, qui s’élèverait à environ 205 millions d’euros. Un chiffre impressionnant pour un club habitué à dépenser cet argent en signatures pour se renforcer.

Et de tous ceux qui sont partis, trois très fortes ventes se démarquent : Raheem Sterling à Chelsea pour 53 millions d’euros, Oleksandr Zinchenko pour 34 millions et Gabriel Jesús pour un autre impressionnant 51 millions, ce dernier, tous deux à Arsenal.

En ce sens, le Brésilien a maintenant donné sa version de la façon dont il a dit au revoir à City et a accepté presque sans cérémonie l’offre d’Arsenal. Et Guardiola y est pour beaucoup.

«Le problème, c’était la façon dont Guardiola comprenait le football», a commencé Jesus, désormais titulaire et vital chez les Gunners. «J’étais très heureux pendant mon séjour à Manchester City. Ce n’est pas que je n’étais pas heureux là-bas, pas du tout. Mais, évidemment, il faut comprendre les choses. J

‘ai accepté la façon dont Pep Guardiola voulait faire les choses et il était clair Ce n’est pas qu’il avait un problème avec moi. C’était la façon dont il comprenait le football et qu’il voulait», a approfondi le Brésilien.

Jésus a ajouté : «C’est à chacun d’accepter ça ou pas. Si tu n’acceptes pas, tu dis merci et cherches un autre défi, un autre club. C’est ce que j’ai fait. J’ai accepté un moment et il est venu un moment quand j’ai dit que je voulais autre chose car je l’ai remercié, il a compris et nous sommes passés à autre chose.»

En revanche, il a raconté un peu son arrivée à Arsenal : «La décision d’aller à Arsenal ? Tout est différent ici. C’est un jeu différent, ce sont des footballeurs différents, ce sont des chemins différents. J’ai décidé de déménager et je suis venu avec Mikel (Arteta), avec le monsieur»

«J’ai parlé avec lui, avec Arteta, du jeu, de ma flexibilité sur le terrain, de ce qu’il aime. Il me connaissait, je le connaissais. J’ai compris ce qu’il voulait de moi. Et je suis venu jouer au football avec un sourire sur mon visage et essaie d’en être un de plus».

Jesus a connu un excellent début d’aventure à Arsenal, marquant 5 buts en 9 matchs jusqu’à présent, tous en Premier League. Un tel début de campagne signifie que l’attaquant issu de Palmeiras a de nombreuses options pour débuter avec le Brésil en Coupe du monde à partir de la seconde quinzaine de novembre 2022.