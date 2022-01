José Mourinho : «C’est le seul joueur qui m’a presque tué sur un terrain, il est dangereux»

Le boxeur américain, qui a pris sa retraite en 2017 de l’activité professionnelle, a une date de retour sur le ring. «Nous n’avons pas choisi d’adversaire mais je l’attends avec impatience», a-t-il déclaré.

Floyd Mayweather, qui a officiellement pris sa retraite du sport professionnel en août 2017 après avoir battu Conor McGregor dans ce qui a été le combat le plus rentable de l’histoire de la boxe, a annoncé qu’il reviendrait sur le ring en février 2022. Le boxeur de 44 ans a confirmé qu’il être une année au cours de laquelle il fournira des expositions.

«C’est une grande entreprise, je le répète, une grande entreprise, en 2022, ici à Dubaï, il y aura des expositions, une grande entreprise et des événements intéressants», a déclaré Money.

Le 20 février, Floyd reviendra sur le ring, qui sera installé sur l’héliport du Burj Al Arab Jumeirah, dans le but de lui offrir un cadre particulier à son retour. «Un combat? Nous pouvons faire plus d’un match. Nous voulons offrir aux gens un peu de divertissement. Alors oui, ce sera plus qu’un combat», a-t-il déclaré.

«Je n’aime pas appeler ce que je fais un combat. J’aime appeler ça un échantillon de boxe en édition limitée. Parce que c’est plus grand que la boxe.» Il a ajouté: «Nous n’avons pas choisi d’adversaire mais je l’attends avec impatience et j’espère vous offrir quelque chose de divertissant à regarder.»

Mayweather, qui combattra quatre jours avant son 45e anniversaire, a de grandes chances de combattre ni plus ni moins qu’Oscar de la Hoya, selon les médias spécialisés.

«Qui sait, ça pourrait être Floyd Mayweather. C’est probablement le plus gros combat que vous puissiez faire aujourd’hui», a déclaré l’ancien champion WBC des super poids welters, entre autres titres.