José Mourinho au PSG ?

Lionel Messi a donné une longue interview à Tyc Sports dans laquelle il a évoqué plusieurs sujets, parmi lesquels la reconnaissance qu’il a envers l’énorme campagne que Karim Benzema a menée avec le maillot Merengue n’est pas passée inaperçue.

«Je pense qu’il n’y a aucun doute, il est très clair que Benzema a eu une année spectaculaire et a fini par se consacrer avec la Ligue des champions, étant fondamental à partir des 16 derniers matchs dans tous les matchs. Je pense qu’il n’y a aucun doute cette année avec le Ballon d’Or», a déclaré le ’10’ à Tyc Sports.

Après la défaite de la France contre le Danemark, au cours de laquelle Benzema a été envoyé avec un but exquis, El Gato a été interrogé sur les paroles de Leo : «J’ai écouté les paroles de Messi et elles m’ont rendu très heureux, très heureux qu’elles viennent d’un joueur comme ça. Il me motive à faire plus de choses» , a assuré le Français, affichant toute sa fierté après les éloges du meilleur de l’histoire pour beaucoup.