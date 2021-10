Jorge Sampaoli et une curieuse réponse sur Lionel Messi et Ángel Di María aux jours du classique français

L’entraîneur argentin a minimisé ses retrouvailles avec les deux joueurs après son passage avec l’équipe argentine. Les relations entre les parties étaient très usées.

Jorge Sampaoli, entraîneur de l’Olympique de Marseille, a minimisé ses retrouvailles avec Lionel Messi et Ángel Di María sur un terrain, qui aura lieu dimanche prochain dans la classique avec le Paris Saint Germain (PSG) pour la Ligue 1.

«Il n’y a pas de temps pour se souvenir, seulement pour le présent.»

Sampaoli a rappelé que Messi devait «lui faire face et le diriger», donc il connaît très bien ses compétences footballistiques, en même temps qu’il regrettait de ne pas avoir un bon «contexte pour en profiter» pendant son séjour avec l’équipe nationale argentine (2017 -2018).

Sampaoli a partagé avec Messi et aussi avec Di María l’expérience frustrante de la Coupe du monde 2018 en Russie, au cours de laquelle l’Albiceleste a fait ses adieux en huitièmes de finale après être tombé en France en raison de problèmes de coexistence entre le staff technique et les joueurs.

«Ce qui m’inquiète particulièrement aujourd’hui, c’est de préparer dans le peu de temps dont j’ai mon équipe après avoir joué avec la Lazio. Sachant qu’il faut jouer un jeu extrêmement compétitif. Il n’y a pas de temps pour les souvenirs, il n’y a que le temps pour les cadeaux», a-t-il assuré dans une conférence de presse, consulté par les sensations de revoir ses anciens dirigeants.

«(Messi) étant le meilleur au monde, il est très difficile à contrôler.»

«Je ne découvre rien en disant que Messi est un joueur qui a des compétences en lecture qui ont toujours une longueur d’avance sur tout autre joueur normal. Je pense que malheureusement je n’ai pas touché à un contexte pour en profiter un peu plus. Mais je n’ai jamais changé mon opinion sur lui. cette capacité», a-t-il ajouté.

L’entraîneur a reconnu que la validité de la star argentine dans le temps «le fait apparaître comme un joueur éternel», ce qu’il a attribué à «son professionnalisme et son dévouement».

«Le revoir sur le terrain est une joie et l’affronter est une difficulté car il a la capacité de vous blesser quand vous ne vous y attendez pas. Nous savons très bien que ces types de joueurs, étant les meilleurs au monde, sont très difficile à contrôler. Mais bon, il s’agira de minimiser les capacités individuelles du rival de notre jeu. Essayez d’avoir la possibilité qu’il soit très loin de notre objectif à plusieurs reprises du jeu, car étant proche, nous savons la particularité qu’il a», a-t-il estimé.

Quand Di Maria a écrasé Sampaoli

«Il m’a dit des choses qui plus tard n’étaient pas comme ça, il m’a dit que c’était Léo (Messi), moi et les autres à chaque fois qu’il venait à Paris. Il m’a traité comme si j’étais l’un des meilleurs, et après un seul match il me laisse à la banque, me nettoie comme de rien, sans explications», a-t-il rappelé.

«C’est une personne très étrange. Il a très bien commencé avec tout le monde et s’est très mal terminé avec tout le monde. Beaucoup de choses se sont passées entre lui et Beccacece, il n’y avait personne pour vous guider de la meilleure façon. C’était dommage car cela était la dernière Coupe du monde de Masche, et cela a fini par se passer de la pire des manières», a avoué Di María dans le passé.

Les critiques de Sampaoli sur le PSG

Ensuite, de manière générale, Sampaoli a remis en cause le modèle de gestion de Paris, un club financé par le capital arabe. «Aujourd’hui, dans le monde, le football est très important, même en politique et en économie. Un pays peut acheter un club et avoir les meilleurs joueurs, ce qui rend la tâche encore plus difficile pour les équipes qui n’ont pas cette parité.»

«Réunir (Kylian) Mabppé, Messi, Neymar, Di María et beaucoup de footballeurs de ce niveau ne peut se faire que par le pouvoir d’un pays qui achète un club. Honnêtement, à la fois Mbappé et n’importe lequel de ces joueurs que je nomme dans une pièce peut changer l’histoire d’un jeu n’importe où. Et ensemble encore plus», a-t-il conclu.

PSG contre Olympique de Marseille : les données du match

Le PSG, leader de Ligue 1 avec 27 unités, se rendra à Marseille (17) au stade Vélodromo ce dimanche à partir de 15h45 en Argentine dans un match qui sera le premier classique de Messi depuis son arrivée au club de la capitale.