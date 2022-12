Jordan Ozuna : son message émotionnel à Karim Benzema (photos)

La belle-sœur de Cristiano Ronaldo a montré sur son Instagram comment son corps a changé après avoir pris des mesures à ce sujet en raison des kilos pris pendant sa grossesse.

Operation power’: avec ce nom, Ivana, la soeur de Georgina Rodríguez, a réussi à se débarrasser des kilos superflus après la grossesse, une étape au cours de laquelle elle-même a reconnu qu’elle avait pris plus de poids que recommandé et ne se sentait pas à l’aise avec son corps.

Basée sur le sport, le fait de mieux manger et le sacrifice, la sœur du mannequin a un nouveau corps beaucoup plus tonique qu’elle ne voulait le montrer sur son Instagram, montrant l’avant et l’après.

Mais il ne s’est pas arrêté là, mais a également partagé quelques mots avec ses followers sur ce processus pour améliorer leur santé :

«Ceci est un message d’encouragement pour toutes les personnes, tous genres, sans sexe, mères, non-mères, enceintes, pas enceinte, avec des hormones comme des montagnes russes, sans hormones… Pour vous tous qui traversez une période difficile […]. Réconforter. Force. Courage. Mettez du désir sur ce que vous voulez changer. Pas seulement pour l’esthétique, pour la santé. Pas seulement pour la santé physique mais mentale.

La soeur du mannequin en a également profité pour lancer un plaidoyer pour la santé : «L’obésité est l’une des principales causes de décès dans la société : accidents vasculaires cérébraux, diabète, crises cardiaques, hypertension chronique, dépression, suicides… Il faut éduquer nos enfants et nouvelles générations à prendre soin du corps et de l’esprit, à rechercher la santé, l’équilibre».

Selon Ivana Rodríguez, sur l’ image de gauche, elle était enceinte de six mois, c’était l’été et elle avait pris près de 20 kilos. «Trop. Si vous êtes enceinte et que cela vous arrive, cherchez un bon nutritionniste, demandez un régime pour femmes enceintes. J’ai mis fin à la grossesse avec un début de prééclampsie. C’est très dangereux. Prenez soin de vous», dit-elle.

«Sur l’image de droite (Qatar) je suis en plein post-partum en train de récupérer petit à petit. Un an s’est écoulé et il reste encore beaucoup de travail à faire. Mais je suis sur la bonne voie et fier de mes réalisations. Le corps humain est merveilleux. Mais vous devez en prendre soin. C’est le vaisseau de notre vie. Nous n’en avons qu’un et il nous accompagnera jusqu’à la mort», explique-t-elle.

Les mots de fierté de votre partenaire

Devant un tel changement physique, les félicitations ne se sont pas fait attendre , mais l’une d’elles a été encore plus significative pour la soeur de Georgina. C’est la réponse de Carlos García, l’artiste avec qui il partage sa vie.

«Tellement fière de toi, mon amour ! Je connais les sacrifices et les efforts que vous avez faits. À quel point les premiers mois de l’allaitement, du post-partum, du travail et maintenant de la fin de l’université sont compliqués. Tu es une super maman !

Cela ne dépend pas de l’argent ou des installations. C’est une question de motivation, de sacrifice et de persévérance. Je suis très heureux que vous vous efforciez d’atteindre vos objectifs, votre santé», lui dit fièrement le sculpteur.

«Nous apprenons tous les deux beaucoup, changeons certaines choses et en améliorons d’autres. Je suis également la même ligne que nous nous sommes fixée pour nous améliorer et atteindre la meilleure version de nous-mêmes. Je ne sais pas s’il existe, mais le chemin lui-même est déjà le but. Je t’aime», déclare-t-il.