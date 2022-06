Johnny Depp reviendra devant le tribunal après avoir été poursuivi pour agression présumée

Du Sporting Lisbonne en passant par Manchester United, le Real Madrid et la Juventus de Turin, Cristiano Ronaldo a croisé de très grands entraîneurs durant sa carrière dont Zinedine Zidane avec qui il a gagné trois Ligue des Champions d’affilées chez les Merengue. Mais CR7 affirme que le technicien français n’est pas le meilleur coach qu’il a eu dans a carrière.

Ils sont pas nombreux à avoir entraîné la «machine» qu’est Cristiano Ronaldo. Et parmi ceux qu’il a eu à l’instar de José Mourinho, Sir Alex Ferguson, Carlo Ancelotti, Andrea Pirlo, Massimiliano Allegri ou encore Ole Gunnar Solskjaer, le quintuple ballon d’or lusitanien a sorti un nom du lot. Et c’est bien évidemment Ferguson qui l’a repéré au Portugal puis l’a pris comme son propre fils chez les Red Devils.

«Je dois juste dire merci pour ce que [Ferguson] a fait pour moi», a déclaré l’international portugais dans une interview ITV. Puis de raconter une anecdote émouvante sur le légendaire entraîneur anglais :

«Nous avons eu un match important en Ligue des champions et j’ai dit : ‘Coach, je dois aller voir mon papa’ et j’étais un joueur clé, j’étais un joueur très important et il a dit : ‘Écoute, ta famille est la chose la plus importante que tu aies dans ta vie. Si tu veux y aller trois jours, quatre jours, cinq jours, tu peux y aller».

«C’était le moment le plus important de ma vie et il l’a partagé avec moi. C’est pourquoi je le respecte et pour moi c’est le meilleur entraîneur que j’aie jamais eu», a ajouté Cristiano Ronaldo qui, lors de son retour à Man United l’été dernier, a confié qu’il l’a fait en grande partie à cause de SAF. Reconnaissance.