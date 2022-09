Johnny Depp dans une nouvelle relation : Qui est sa petite amie, Joelle Rich ?

Confirmé! Après le procès en diffamation contre Amber Heard, Johnny Depp redonne une nouvelle chance à l’amour et entame une relation avec Joelle Rich.

Après le procès en diffamation contre son ex-femme, Amber Heard, l’acteur de 59 ans a choisi de donner une nouvelle chance à l’amour, cette fois avec son ex-avocate, Joelle Rich.

L’information a été confirmée par une source proche du désormais couple pour le média américain E! News, mais qui est la femme qui a volé le cœur de l’artiste ? Pour continuer, les détails.

Qui est sa petite amie Joelle Rich, la nouvelle petite amie de Johnny Depp ?

Joelle Rich est une avocate basée à Londres, en Angleterre. La femme faisait partie de l’équipe juridique de Depp en 2018, lorsqu’il l’a défendu dans le procès en diffamation contre le journal The Sun au Royaume-Uni.

À l’époque, le tabloïd britannique avait qualifié Depp de “batteur de femme” en raison des allégations d’Amber Heard, une affirmation démentie par Depp. Cependant, et après deux ans de procès, Johnny a perdu le procès en diffamation contre le média susmentionné.

Pour le procès aux États-Unis contre Amber Heard, Johnny a changé d’équipe juridique, ce qui signifie que Joelle Rich ne faisait pas partie de sa défense dans l’affaire qui s’est déroulée plus tôt cette année, que l’acteur a remportée.

Cependant, Rich a montré son soutien à Depp en faisant plusieurs comparutions devant le tribunal de Fairfax, en Virginie, lors de son procès. Diverses images ont également été révélées où il a été vu en compagnie de Camille Vasquez, qui représentait Johnny dans cette affaire.

Que s’est-il passé entre Camille Vasquez et Johnny Depp ?

Au cours du procès en diffamation de Heard, diverses rumeurs ont fait surface qui évoquaient une relation présumée entre Johnny Depp et son avocat, Camille Vasquez. Cependant, il a mis fin à la spéculation en soulignant qu’Internet a créé un récit «décevant» et «sexiste».

«Je suppose que cela vient avec le territoire d’ être une femme qui fait juste son travail. Il est décevant que certains médias l’aient accepté ou aient dit que mes interactions avec Johnny, qui est un ami et que je connais et représente depuis quatre ans et demi, étaient inappropriées ou non professionnelles. C’est une accusation contraire à l’éthique», a révélé l’avocat pour le magazine PEOPLE.