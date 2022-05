Johnny Depp «a parlé à des gens qui n’étaient pas dans la pièce», a déclaré Amber Heard au procès

Kourtney Kardashian et Travis Barker sont officiellement mariés. L’aîné des Kardashian et le batteur de Blink-182 se sont mariés devant un tribunal de Santa Barbara, en Californie.

Kardashian, 43 ans, et Barker, 46 ans, sont partis dans une décapotable lowrider noire classique, qui portait une pancarte «juste marié» attachée à l’arrière. On dit qu’ils auront une fête en Italie dans un proche avenir.

Tout avait été tenu plus ou moins secret, sauf la retransmission en direct du mariage réalisée par Alabama, la fille de Travis, via son compte Instagram officiel, et les photos obtenues par TMZ.

Maintenant, Kourtney Kardashian a téléchargé sur son compte Instagram une série de photos de sa relation avec Travis, dans laquelle ils étaient accompagnés de la grand-mère de Kourtney, Mary Jo «MJ» Campbell, et du père de Barker, Randy.

Il a accompagné la galerie de la légende «Jusqu’à ce que la mort nous sépare».

Ce sont les photos partagées par Kourtney

Travis portait un costume traditionnel noir en deux pièces tandis que Kourtney portait une robe blanche très moulante qui mettait en valeur sa silhouette galbée accompagnée d’un subtil voile de mariée.

Il y a quelques jours dans le chapitre de sa série, il révélait avoir eu un accident et cassé la bague de fiançailles avec laquelle Travis lui avait demandé de l’épouser en octobre de l’année dernière. Maintenant, ils sont mari et femme et ils jouissent d’une nouvelle famille composée d’elle et de ses enfants.

Il s’agit du troisième mariage du batteur de Blink-182 alors que le premier de l’aîné du célèbre clan, puisque le père de ses enfants Scott Disick n’a jamais demandé le mariage.