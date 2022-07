Johan Cruyff lâche la vérité : «Lionel Messi est beaucoup plus un joueur d’équipe que…»

Messi et Ronaldo se sont imposés comme les meilleurs joueurs de leur génération au cours des 15 dernières années. Il est révélateur que le milieu de terrain du Real Madrid, Luka Modric, soit le seul autre joueur à avoir remporté le Ballon d’Or depuis 2008.

Cependant, les deux hommes se dirigent maintenant vers la fin de leur carrière. À 35 et 37 ans, Messi et Ronaldo n’ont plus qu’un an à tirer de leur contrat avec le Paris Saint-Germain et Manchester United respectivement. Bien que Messi et Ronaldo aient dépassé la trentaine, ils continuent de susciter le débat pour savoir qui est le meilleur des deux.

La légende de l’Ajax et du FC Barcelone a choisi son vainqueur dans le débat Messi contre Ronaldo avant son décès en 2016. Il n’a pas hésité à choisir le maestro argentin plutôt que l’icône portugaise lorsqu’on lui a demandé son avis.

Cruyff, en fait, ne pouvait pas comprendre pourquoi certaines personnes pensent que Messi n’est pas le meilleur joueur du monde. Il a affirmé que le joueur de 35 ans est un meilleur joueur polyvalent, tandis que Ronaldo est un grand buteur :

«Lionel Messi est beaucoup plus un joueur d’équipe que Cristiano Ronaldo. Il marque des buts mais donne aussi beaucoup de passes décisives. Pour moi, en tant que joueur, Messi est meilleur. Il y a une grande différence entre être juste un grand buteur et être le meilleur joueur. Toute personne qui comprend le football sait cela. C’est absolument ridicule pour moi que certaines personnes pensent que Messi n’est pas le meilleur. Il ne s’agit pas du tout de Cristiano. C’est un joueur fantastique, l’un des meilleurs buteurs de tous les temps. Il s’agit de savoir à quel point Messi est ridiculement bon», a-t-il déclaré relayé par Give Me Sport.