Joe Rogan pousse Michelle Obama à se présenter à la présidentielle de 2024

Lors d’une discussion sur les candidats possibles aux élections de 2024, l’humoriste et animateur de podcast a lancé l’idée de l’ancienne première dame candidate aux élections.

Alors que les élections de 2024 sont encore dans deux ans, Joe Rogan a déjà commencé à penser aux candidats potentiels des deux côtés de l’allée.

Le comédien de 54 ans a évoqué la possibilité que l’ancienne première dame Michelle Obama se lance elle-même dans la campagne électorale pour le bureau ovale lors des prochaines élections lors d’un épisode du 24 décembre de son podcast The Joe Rogan Experience.

Rogan a déclaré qu’Obama, 57 ans, battrait probablement l’ancien président Donald Trump, 75 ans, s’il tentait de se représenter en 2024. Rogan a été rejoint par son collègue comédien Tim Dillon, et le couple a discuté des candidats possibles pour les prochaines élections.

Rogan a expliqué qu’il avait l’impression que l’ancienne première dame (associée à l’actuelle vice-présidente Kamala Harris ) serait une victoire facile.

«Michelle Obama, et ils vont faire venir Harris. Michelle Obama et Harris. Harris revient en tant que vice-président. Michelle Obama est la présidente. Nous obtenons une double dose de diversité. Allons champion», a-t-il dit, et Dillon a accepté: «Ils vont gagner.»

Le podcasteur a également mentionné que les républicains pourraient essayer de «constituer une super équipe», en associant Trump au gouverneur conservateur de Floride Ron Desantis.

Il a suggéré que les jumeler était la meilleure stratégie pour ramener un républicain à la Maison Blanche. «C’est la seule façon pour eux de gagner», a-t-il déclaré.

Peu importe, Rogan semblait penser que Obama serait une chaussure à la présidence si elle a décidé de courir, à cause de son et l’ancien président Barack Obama est à la fois likability et ses réalisations.

«Je crois vraiment que si Michelle Obama se présente, elle gagne», a-t-il déclaré. «Elle est super. Elle est intelligente. Elle est articulée. Elle est l’épouse du meilleur président que nous ayons eu de notre vivant en termes de représentante de personnes intelligentes et articulées. Elle pourrait gagner.

Bien qu’il pensait qu’Obama effacerait le sol lors des élections de 2024, Rogan a proposé une chose qui, selon lui, pourrait lui coûter l’élection.

«La seule chose qui s’arrêterait, c’est si elle adhère à certaines de ces politiques qui détruisent les entreprises en Amérique qui font peur aux gens», a-t-il déclaré, avant de mentionner les blocages et les mandats.