Joe Biden «salue» la trêve au Yémen mais juge que «ce n’est pas assez»

Une nouvelle attaque effrayante dans le conflit entre la Russie et l’Ukraine. Les ukrainiens ont bombardé le territoire russe avec une missile.

Le président Volodymyr Zelensky n’avait toujours pas décidé d’attaquer directement le territoire russe. Tout cela a changé vendredi matin lorsque deux hélicoptères ukrainiens sont entrés dans l’espace aérien de Belgorod afin de mener une attaque directe.

Les images ont commencé à envahir Internet lorsque les frappes de missiles ont frappé l’un des plus grands dépôts pétroliers du pays. Après la grève, jusqu’à huit réservoirs de carburant ont commencé à brûler de manière incontrôlable et ont créé une autre catastrophe environnementale dans la région.

Seize autres réservoirs de carburant restent en danger alors que les incendies ne sont pas maîtrisés. Le gouvernement russe n’a toujours pas répondu à cette attaque, qui tient le monde entier en attente d’un fil.

Il y a aussi des images de deux hélicoptères Mi-24 qui ont perpétré l’attaque dans les premières heures de vendredi. Avec un total de trois frappes, les représailles au milieu de toutes les destructions effectuées en Ukraine étaient terminées.

C’est la première fois que le président Zelensky prend la décision directe d’envahir délibérément l’espace aérien russe pour mener une attaque. C’est aussi une réponse directe à la multiplication des attaques contre la région du Donbass que la Russie mène depuis 24 heures.

Des opérations spécifiques à Louhansk et Donetsk ont été constantes pendant cette période. Zelensky en a eu assez et a décidé d’attaquer. Mais connaissant Poutine, il envisage peut-être déjà comment riposter après cette attaque.

An oil depot is on fire in #Belgorod, #Russia.

"The emergency services went to the place of fire, measures are being taken to eliminate it", said Gladkov, the governor of the region in his Telegram channel.

