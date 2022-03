Joe Biden prévient : «La Russie paiera le prix fort si elle utilise des armes chimiques en Ukraine»

La Russie «paiera le prix fort si elle utilise des armes chimiques» en Ukraine, a prévenu le président américain Joe Biden lors d’un discours à la Maison Blanche vendredi 11 mars.

Les Occidentaux s’inquiètent d’une possible utilisation d’armes chimiques par Moscou en Ukraine. De son côté, la Russie accuse Washington et Kiev de gérer des laboratoires destinés à produire des armes biologiques dans le pays, ce qui a été démenti par les deux capitales, et une réunion du Conseil de sécurité de l’ONU sur ce sujet se tiendra vendredi à 16H00 GMT.

Joe Biden s’est par ailleurs engagé à «accueillir des réfugiés ukrainiens» aux Etats-Unis «les bras ouverts», sans plus de précisions.