Joana Sanz : la femme de Dani Alves a pris une grosse décision

Le mannequin et partenaire du footballeur brésilien a décidé d’éliminer pratiquement toutes les images sur lesquelles elle apparaissait avec lui sur Instagram.

Joana Sanz a pris une décision radicale alors qu’une semaine est sur le point de s’écouler depuis l’arrestation de Dani Alves pour l’agression sexuelle présumée d’une jeune fille de 23 ans dans une boîte de nuit de Barcelone.

Le footballeur brésilien est en prison depuis des jours alors que la question ne cesse de faire la une des journaux. L’avocat de la victime présumée a parlé à la presse brésilienne du traitement psychiatrique que subit le plaignant, les déclarations des témoins coin Alves et l’un de ses grands partisans a effectué un geste qui établit un énorme fossé entre les deux.

Le mannequin canarien, qui a d’abord montré son soutien inconditionnel au joueur sur les réseaux sociaux, a décidé d’éliminer pratiquement toutes les images qu’elle avait avec lui sur son profil Instagram.

«J’ai vu à plusieurs reprises comment des femmes s’approchent de la chambre privée, audacieuses, pour essayer quelque chose avec mon mari dans mon visage. S’ils le font en présence, je ne veux pas imaginer quand je ne suis pas là. Je sais qui est mon mari, je sais comment je l’ai rencontré, je sais à quel point il est respectueux parce que même quand il a appris à me connaître, il ne m’a pas manqué de respect», a-t-elle déclaré peu après l’emprisonnement de son mari.

Mais plus tôt cette semaine, les choses ont commencé à changer de manière alarmante. La femme de Tenerife avait partagé la phrase «coeur, endure tant de douleur» et les yeux se sont rapidement tournés vers Alves, c’est pourquoi elle a voulu extirper tout type de spéculation à cet égard :

«Mensonge. Ne déformez pas ou n’interprétez pas mal ce que je dis. Mon cœur, endure tant de douleur’ est un message pour moi, pour mon état d’esprit». Et il convient de rappeler que Joana est aux prises avec l’affaire judiciaire Alves et le décès récent de sa mère.

Ce jeudi, le profil de Joana s’est réveillé avec moins de publications et maintenant Alves apparaît à peine dans une poignée, toutes appartenant à des campagnes publicitaires qu’il ne peut peut-être pas éliminer par contrat et certaines perchées sur les galas du trophée The Best. Il n’y a aucune trace des moments heureux qu’ils ont vécus dans leurs voyages, leurs dîners, leurs rires, leurs baisers.

La vidéo que Joana Sanz a partagée il y a quelques jours

Le geste de Joana Sanz a déclenché une vague de rumeurs et de voix qui assurent qu’une telle décision est synonyme de rupture, même si pour l’instant le mannequin n’a rien confirmé sur le sujet. Il y a quelques jours à peine, la jeune femme est réapparue sur les réseaux pour adresser un message de remerciement :

«Je sais que beaucoup de gens sont inquiets. Maintenant, j’ai un moment de calme dans toute la tempête que j’ai sur moi et je voulais profiter de l’occasion pour remercier tant de personnes qui me soutiennent.

«Vraiment, j’ai des messages précieux. Même les meilleurs livres de psychologie, d’auto-amélioration ou d’encouragement n’ont pas d’aussi belles paroles pleines d’affection. Et même si je n’y réponds pas tant il y en a, je les lis tous. Ça me réconforte beaucoup qu’il y ait des gens qui prennent leur temps pour m’écrire quelque chose d’aussi beau. Vraiment, merci beaucoup», a-t-il exprimé avec beaucoup d’émotion.