Joan Laporta : «J’aimerais que la fin de la carrière de Lionel Messi se fasse avec…»

Depuis quelques jours maintenant, le cas de Lionel Messi fait énormément parler sur le marché des transferts. A Barcelone, on rêve en effet de revoir Messi sous le maillot blaugrana. Joan Laporta ne s’en est d’ailleurs pas caché.

Dernièrement, le président du Barça assurait à propos de Messi : «Je pense, j’espère que l’histoire de Leo Messi avec Barcelone n’est pas encore terminée.

La porte est toujours ouverte, il est de notre responsabilité de nous assurer qu’il ait une fin plus belle que celle à laquelle il a eu droit. En tant que président du Barça, je me sens redevable envers Messi».

De son côté, Xavi, entraîneur du FC Barcelone, expliquait à propos de Messi : «Maintenant c’est impossible. Il a un contrat. C’est le meilleur de tous les temps. Ça ne sert à rien de parler de lui maintenant. Dans l’avenir, nous verrons. Le président a déjà dit qu’il espérait que ce n’était pas encore la fin de Messi au Barça».

Ce jeudi, Fabrizio Romano s’est penché sur la possibilité de revoir Lionel Messi au FC Barcelone. Et comme il l’a expliqué pour CaughOffside, malgré ces déclarations en Catalogne, cela serait encore loin d’être une réalité.

«C’est calme concernant Lionel Messi. Depuis plusieurs mois, Joan Laporta parle du rêve de faire revenir Lionel Messi à Barcelone un jour. Xavi serait heureux que cela arrive, mais pour le moment, ce ne sont que des mots.», a-t-il déclaré.

De plus, pour le moment, Lionel Messi ne pense clairement pas à son avenir. En effet, Fabrizio Romano a poursuivi sur le joueur du PSG en expliquant : «Messi est sous contrat avec le PSG et le club français cherche à le prolonger d’un an. Il décidera de son futur après la Coupe du Monde». Rendez-vous donc dans quelques mois pour en savoir plus concernant l’avenir de Messi…