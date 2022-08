Joan Laporta fait une révélation : «La mère de Robert Lewandowski m’a dit…»

La vie de Georgina Rodríguez a pris une tournure inattendue il y a cinq ans lorsqu’elle a rencontré Cristiano Ronaldo et qu’il est tombé amoureux d’elle. Le footballeur portugais a reconnu à plusieurs reprises que le mannequin avait tout changé en lui.

Les rumeurs disent que Cristiano Ronaldo a rencontré Georgina Rodríguez dans la zone VIP d’un événement organisé à Madrid par Dolce & Gabbana, bien qu’il ne soit pas très clair quand ils commencent à se voir.

Dans une interview accordée au magazine italien Grazia, le mannequin racontait les détails de sa première rencontre avec le footballeur. «Le jour où je l’ai rencontré était un jeudi d’été, en sortant du magasin un très bel homme de près de 2 mètres apparaît».

Cependant, la confession la plus frappante est celle du Portugais, qui a révélé ce qu’il a ressenti lorsqu’il a rencontré Jaca pour la première fois.

«Ça a été un déclic. Je n’aurais jamais pensé que ça aurait une telle ampleur de tomber amoureux d’elle, je ne m’y attendais vraiment pas. Georgina est la femme dont je suis complètement amoureux», a-t-il assuré.

«Sa taille, son corps, sa beauté ont attiré mon attention. Je tremblais devant lui, mais une étincelle. Je suis très timide et peut-être que cela m’a rendu plus agité devant une personne qui, d’un seul regard, m’avait profondément touché. Ensuite, la façon dont Cristiano me traite, prend soin de moi et m’aime a fait le reste»., a-t-elle confié.

La relation semble s’être cimentée depuis, cependant, les paparazzis ont renversé le secret avec quelques photographies. Mais le plus mémorable a été lorsque Cristiano Ronaldo a été traqué avec une perruque et des lunettes de soleil à Disneyland pour ne pas être reconnu.

Depuis lors, Georgina Rodríguez a commencé à assister à de nombreux matches du Real Madrid et a finalement déménagé à Turin avec l’attaquant. Maintenant que CR7 vit une seconde étape en Angleterre, Georgina est sa fidèle compagne.