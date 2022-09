«J’irais gratuitement au Real Madrid pour remplacer Karim Benzema»

Sans équipe depuis qu’il a mis fin à sa brève étape à Eibar, Fernando Llorente de La Rioja a reconnu sur Cadena SER qu’il accepterait volontiers la possibilité de jouer gratuitement au Real Madrid et de remplacer un Karim Benzema qui ce année Il n’a pas de remplacement spécifique.

Le joueur a déclaré qu’il ne sait pas ce que l’avenir lui réserve puisqu’il est sans équipe : «Je ne sais pas ce qui va se passer dans le futur. Je veux continuer, même si j’ai été au chômage pendant trois mois. Je continue à m’entraîner, à chercher quelque chose qui me passionne. Sinon, on trouvera autre chose pour me combler»

Mais sans aucun doute, la déclaration la plus frappante qu’il a laissée a été lorsqu’il a clairement indiqué que le Real Madrid avait un éclat particulier pour lui : «Non… non. En réalité, je n’ai jamais été proche. Chaque fois que le Real Madrid me voulait, j’étais sous contrat. à l’Athletic Club, et bien… L’Athletic n’a jamais voulu me laisser partir, et Madrid n’a pas non plus payé ma clause libératoire à ce moment-là».

Même si l’opportunité de porter du blanc s’est présentée : «Quand l’opportunité était déjà là… La Juventus était plus rapide.» Bien sûr, il avoue qu’il aurait aimé porter du blanc : «J’aurais aimé porter du blanc. En ce moment, le Real Madrid est la meilleure équipe du monde et ce qu’ils font en Ligue des champions est incroyable. Chaque fois qu’ils vont loin, ils sont capables de la gagner», a déclaré le natif de La Rioja.

Pour terminer l’interview, Manu Carreño a directement demandé à Llorente que «si Carlo Ancelotti t’appelle demain pour remplacer Karim Benzema… tu iras gratuitement ?» «Bien sûr. Comment pas».