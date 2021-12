Jeux vidéo : Neymar annonce une bonne nouvelle à ses fans

Présent au sein des pitchs, Neymar ne se passe pas non plus de jeux vidéo et a offert quelque chose de nouveau aux fans : à partir de ce vendredi, ils pourront regarder en direct, le dernier créateur de contenu pour Facebook Gaming.

«Hé les gars, comme vous le savez, l’une des choses que j’aime faire est de jouer et de secouer. Maintenant c’est officiel, je suis le dernier streamer de Facebook Gaming. Vendredi (17h) à 4h du matin au Brésil [19h à Lisbonne] Je vais faire mon premier gameplay, alors appelez les gars, vos amis et amusons-nous ensemble. Ce sera génial et je ferai tout pour que vous vous amusiez avec moi. Rendez-vous là-bas», a-t-il écrit sur Instagram.