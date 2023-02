Jessica Thivenin fait scandale en dévoilant des SMS échangés avec son ex !

Jessica Thivenin joue le jeu des réseaux sociaux, cette dernière doit aussi faire face aux critiques. Aujourd’hui, c’est une nouvelle vidéo de la jeune femme qui agite la Toile. Et pour cause, elle montre les messages qu’elle envoie à son ex.

Depuis son arrivée dans le monde de la télé-réalité, Jessica Thivenin a de nombreuses fois partagé ses histoires d’amour. Si aujourd’hui cette dernière vit une véritable idylle avec le père de ses deux enfants, elle a dû faire face à quelques déceptions de cœur par le passé.

Pour rappel, Jessica Thivenin a été en couple avec Julien Tanti, aujourd’hui marié à Manon Marsault. Cette dernière a aussi vécu une belle histoire avec Nikola Lozina, l’heureux papa du petit Zlatan. Si aujourd’hui, la femme de Thibault Garcia s’entend à merveille avec ces derniers, leur rupture n’a pas été des plus calmes.

Mais pas de panique, ces déceptions semblent aujourd’hui amuser la star des Marseillais. Et pour cause, dans une vidéo drôle postée sur Insta, la candidate met en scène les messages qu’elle pourrait, sans faire exprès, envoyer à son ex.

En effet, dans la vidéo, Jessica Thivenin envoie à son ex : «Tu me manques», «je t’aime encore» ou encore une photo d’elle dénudée. De quoi amuser certains de ses fans donc. Si cette dernière a réussi à faire rire quelques fans, cette dernière reçoit aussi la foudre de nombreux haters. Alors qu’elle a voulu faire de l’humour, sa blague n’est pas passée auprès de tout le monde.

Ainsi, on peut lire sous la vidéo : «Pour des j’aimes et des followers ça manque de respect à son propre mari. Même si c’est une vidéo pour montrer une certaine réalité, il y a des vidéos à ne pas faire» ou encore «elle ne sait plus quoi inventer».

En bref, Jessica Thivenin n’a pas fini de faire parler. Mais décidera-t-elle de répondre à ses haters ? Affaire à suivre donc.