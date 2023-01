«J’espère que Ten Hag s’agenouillera pour présenter ses excuses à Ronaldo»

Piers Morgan, l’auteur de l’interview controversée de Cristiano Ronaldo, en novembre dernier, qui finirait par dicter le départ du Portugais de Manchester United, continue de faire porter en tout cas la responsabilité à Erik ten Hag, entraîneur des diables rouges.

Et même les bons résultats de l’équipe après le départ de l’attaquant portugais ne semblent pas faire changer d’avis Piers Morgan. «Bon, on verra ça dimanche prochain à 18h (après le match d’Arsenal contre Man. United, pour la Premier League). J’ai vu tous les jeux de Man United, qui a gagné, a fait un bon résultat contre Man City, mais il est trop tôt pour lancer des fusées».

«Je suis sûr que nous allons détruire Man United [Piers Morgan est un fan avoué d’Arsenal] et rappelle à Ten Hag que ce n’était pas une bonne idée de se débarrasser du meilleur joueur de l’histoire. Et quand Arsenal est champion et Man. United prend du retard, j’espère que Ten Hag s’agenouillera et présentera ses excuses à Ronaldo pour le manque de respect dont il a fait preuve», a déclaré le présentateur britannique sur la radio talkSPORT.