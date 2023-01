Jesé Rodriguez : le déménagement coûteux de l’attaquant en Espagne

Comme le souligne le ‘Daily Mail’, l’attaquant doit payer plus de 25 000 euros rien que pour déplacer sa nouvelle voiture dans notre pays depuis la Turquie.

Jesé Rodriguez est actuellement sans équipe après avoir trouvé un accord avec son ancien club, Ankaragücü, pour résilier son contrat, car il n’a pas eu les minutes qu’il souhaitait malgré ses performances depuis son arrivée l’été dernier. Maintenant, quelques mois plus tard, le canari retournera en Espagne, chez lui.

Jesé a déménagé en Turquie accompagné de sa compagne, Aurah Ruiz, et de leur fils, Nyan, mais ils ne sont pas devenus complètement à l’aise ou complètement adaptés, notamment à cause des thérapies dont le petit a besoin et parce que là à Ankara ils n’ont pas avec le l’aide de la fille qu’ils ont embauchée à Gran Canaria pour s’occuper de lui.

«Je n’ai aucune aide, je fais des soirées Nyan avec Jesé et nous sommes dévastés», a avoué Aurah elle-même dans sa vidéo Mtmad.

25 000 euros pour le déménagement de votre Rolls Royce

Mais, avec son retour en Espagne, une petite bosse est survenue, et c’est l’argent qu’il doit payer pour déplacer toutes ses marchandises dans notre pays, soulignant avant tout celui qu’il doit affronter pour déplacer sa voiture.

Une Rolls Royce Phantom évaluée à près de 500 000 euros (485 000 euros) et que le footballeur a ajouté à sa collection, comme le rapporte le ‘Daily Mail’.

Un véhicule de luxe qui nécessite un type de transport différent, et c’est parce que Jesé devra payer plus de 25 000 euros pour cela, et cela pourrait être plus s’il le fait sur un vol charter, et auquel il faut ajouter ce qu’il en coûte pour transporter le reste de son équipement.

Maintenant, nous avons juste besoin de savoir dans quelle équipe l’ancien footballeur du Real Madrid atterrira.