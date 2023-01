Jeremy Renner : l’acteur quitte les soins intensifs et sort de l’hôpital

L’acteur retourne chez lui où il continuera à se remettre de blessures «bien pires qu’on ne l’imaginait».

Bonne nouvelle pour Jeremy Renner. Et c’est que l’acteur est enfin sorti de l’hôpital après un début d’année chaotique où il a subi un grave accident qui a failli lui coûter la vie.

L’interprète de ‘Ojo de Halcón’ a été renversé le 1er janvier par un chasse-neige de plus de 6 500 kilos ; un incident qui lui a causé d’importantes pertes de sang en attendant les services d’urgence.

«Jeremy est très conscient qu’il aurait pu mourir. Il souffrait beaucoup, avait du mal à respirer et a presque saigné à mort en attendant l’arrivée des secours», a rapporté ‘Radar Online’.

Cependant, tout a été laissé dans une grande frayeur. Après plusieurs semaines aux soins intensifs, l’acteur peut rentrer chez lui pour poursuivre sa convalescence avec sa famille. Cela a été raconté par Jeremy Rennner lui-même sur ses réseaux sociaux.

«Au-delà de mon brouillard mental en rééducation, j’étais très excité de voir l’épisode 2×01 avec ma famille à la maison», écrit l’acteur sur son compte Twitter, faisant allusion à la première de la deuxième saison de la série «The Kingstown Boss».

Une publication à laquelle personne ne s’attendait, mais que tous ses milliers de followers célèbrent avec beaucoup d’enthousiasme.

Blessures graves

Bien qu’il ait été libéré, Jeremy Renner devra encore faire face à un long processus de récupération en raison des blessures importantes dont il souffre. Selon ‘Radar Online’, «les blessures qu’il a sont bien pires qu’on ne l’imagine».

«Les dommages à sa poitrine étaient si importants qu’il a dû être reconstruit par chirurgie. Il est probable qu’il aura encore besoin d’autres chirurgies des jambes. Les médecins espacent généralement les opérations pour que le corps récupère naturellement et c’est le cas», ajoutent-ils du média précité.

A 52 ans, l’acteur mène une brillante carrière dans le monde du théâtre où il compte deux nominations aux Oscars à son actif. Le premier grâce à son rôle principal dans le film ‘En tierra hostile’, et le second pour son travail d’acteur de soutien dans ‘City of Thieves’.