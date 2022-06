Jennifer Lopez : voici l’incroyable fortune de l’actrice américaine

Jennifer Lopez est une actrice, chanteuse, danseuse, créatrice de mode, productrice de télévision et femme d’affaires américaine, l’une des plus grandes références des artistes latins. Avec une carrière de plus de 25 ans, elle est actuellement l’une des plus grandes célébrités de la liste A d’Hollywood.

Jennifer Lynn Lopez est née le 24 juillet 1969 dans le quartier du Bronx à New York. Ses parents, Guadalupe Rodríguez et David López, sont portoricains.

Elle est payée à 15 millions de dollars pour jouer dans Monster-In-Law en 2005. La Diva du Bronx gagnait 12 millions de dollars par an en tant que juge invitée sur American Idol.

Entre juin 2017 et juin 2018, Jennifer Lopez a gagné 50 millions de dollars grâce à ses diverses activités. Entre juin 2018 et juin 2019, il a gagné 43 millions de dollars.

Le site Web Celebrity Net Worth note que Jennifer Lopez a une valeur nette de 400 millions de dollars , avec un revenu annuel d’ environ 40 millions de dollars.