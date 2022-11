Jennifer Lopez : ses enfants refusent de vivre avec elle (les raisons)

Jennifer Lopez et Ben Affleck se sont mariés après 20 ans de séparation. Cependant, malgré le fait que leur mariage ait été l’un des plus controversés de l’année, la nouvelle étape qu’ils traversent n’est pas aussi simple qu’il n’y paraît. Les enfants de JLo sont Emme et Maximilian, tandis qu’Affleck a Violet, Seraphine et Samuel.

Le fait d’avoir des parents célèbres ne devrait pas être facile du tout, car on vous observe tout le temps à la loupe. Pour cette raison, l’une des principales raisons pour lesquelles Emme et Maximilian, les enfants de Jennifer López, ne veulent pas passer beaucoup de temps avec la famille, c’est parce qu’ils sont adolescents. Cependant, la même artiste a expliqué qu’elle est constamment à la recherche de ses enfants pour essayer de s’intégrer dans la maison qu’ils partagent ensemble à Los Angeles.

Comme Lopez l’a commenté dans une interview pour Vogue, Emme et Maximilian préfèrent parfois rester loin d’elle. La chanteuse a dit que récemment, l’un de ses fils voulait aller au marché, alors elle a demandé : «Voulez-vous que Ben et moi y allions ?» Cependant, il a répondu par un non car lorsqu’ils sortent dans un lieu public, que ce soit le supermarché, les rues du centre-ville ou un autre endroit, les paparazzis suivent toujours. «Cela m’a blessé. Je comprends. Ils veulent passer du temps avec leurs amis quand ils ne sont pas surveillés, suivis et photographiés», a déclaré JLo.

De plus, Jennifer a également déclaré que le mariage avec Ben était difficile pour ses petits et devait être géré avec beaucoup de soin. «Ils ont tellement de sentiments, ce sont des adolescents. Mais ça va très bien jusqu’à présent. Ce que j’espère cultiver avec notre famille, c’est que les enfants de Ben ont un nouvel allié en moi et que mes enfants ont un nouvel allié en lui, quelqu’un qui les aime vraiment et s’inquiète pour eux, mais qu’il peut avoir une perspective différente et m’aider à voir les choses que je ne vois pas avec mes enfants parce que je suis très attaché émotionnellement».