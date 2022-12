Jennifer Lopez s’apprête à échanger des cadeaux de Noël avec l’ex de Ben Affleck

Bien qu’elle ait épousé l’ex-mari de Jennifer Garner , Jennifer Lopez semble développer un lien étroit avec la star de ’13 en 30′, le couple devant échanger des cadeaux de Noël.

Garner partage actuellement trois enfants avec l’ex- Ben Affleck, Violet, 16 ans, Seraphina, 13 ans, et son fils Sam, 10 ans. Lopez, pour sa part, a souvent félicité publiquement Garner dans le but d’aider à fusionner leurs familles.

«Ils vont échanger des cadeaux cette année pour Noël, ils ont une excellente relation», a déclaré une source proche du dossier à HollywoodLife.

«Il y a un réel respect et une appréciation mutuelle à cause des enfants. Ils sont si heureux et cela fait que tout fonctionne.»

Un autre a fait écho au sentiment précédent, déclarant à quel point Lopez était reconnaissante pour son nouveau lien trouvé.

«JLo est tellement reconnaissante que son amitié avec Jen ait fait des pas de géant au cours des derniers mois», a déclaré la source.

«Ils se sont rapprochés depuis qu’elle et Ben ont retrouvé leur romance, mais l’amitié de JLo et Jen s’approfondit définitivement.»

Message caché sur la bague de fiançailles

Le mariage de Lopez et Affleck était en préparation depuis 20 ans, le couple ayant annulé leur premier engagement au début des années 2000. Lopez a récemment révélé que sa bague de fiançailles était gravée d’un message caché, qui disait : «Ne va pas. N’importe où.»

«C’est comme ça qu’il signait ses e-mails quand on recommençait à se parler. Comme, ‘Ne t’inquiète pas, je ne vais nulle part’», a déclaré Lopez à Zane Lowe d’Apple Music lors d’une interview.