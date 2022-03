Jennifer Lopez s’affiche hyper sexy dans un tailleur-pantalon sans bretelles (photos)

Jennifer Lopez a été aperçue marchant aux côtés de son petit ami Ben Affleck tout en portant un col roulé à la mode sur un corset et un pantalon alors qu’ils allaient voir un film à Los Angeles, en Californie.

Jennifer Lopez, 52 ans, a une fois de plus prouvé qu’elle était une icône du style, même pour les sorties décontractées, lors de son dernier rendez -vous avec Ben Affleck le 26 février.

La chanteuse portait un haut à col roulé blanc à manches longues sous un corset couleur anthracite et un pantalon ample assorti. alors qu’elle et l’acteur de 49 ans se rendaient dans une salle de cinéma à Los Angeles.

Elle a complété le look avec des chaussures noires de style mocassins à enfiler et des lunettes de soleil noires et blanches alors que ses longues mèches ondulées étaient baissées.

Alors que Jennifer faisait tourner les têtes avec sa tenue, Ben portait également son propre look décontracté et élégant qui comprenait un haut boutonné à carreaux rouge et gris et un jean de couleur foncée.

Il portait également un masque facial noir et des chaussures à lacets noirs alors qu’il marchait légèrement derrière sa bien-aimée et par des caméras qui capturaient leur joyeux moment ensemble.

Le dernier rendez-vous de Jennifer et Ben survient après qu’ils ont été vus lors de nombreuses sorties à New York ce mois-ci. Les tourtereaux ont été emmitouflés et exhibent un PDA par temps froid et ont toujours l’air si épris l’un de l’autre.

Qu’il s’agisse de lier les bras ou de se tenir la main, l’affection manifestée par «Bennifer» est définitivement celle que les fans adorent voir.

Lorsque Jennifer et Ben ne sont pas sortis pour des rendez-vous amusants, ils travaillent dur dans leur carrière réussie, dans laquelle ils s’entraident parfois. Ben a récemment réalisé le clip vidéo de la star de Selena pour le remix de sa chanson «On My Way», qui est sortie le 12 février.

La vidéo comprenait des images de la vidéo originale ainsi que des clips de retour de l’époque où le couple était fiancé, y compris quand ils ont filmé Gigli ensemble et elle a filmé sa vidéo «Jenny From the Block». Avec la sortie de la vidéo de remix, Jennifer a partagé une douce note sur ce qu’elle ressentait en la regardant.

«Le regarder m’a fait penser au voyage du véritable amour, à ses rebondissements inattendus, et au fait que lorsqu’il est réel, cela peut durer éternellement», a-t-elle écrit dans sa newsletter pour les fans, qui comprenait le lien vers le clip vidéo. «Cela a sérieusement fait fondre mon cœur.»