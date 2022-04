Jennifer Lopez révèle comment Ben Affleck lui a fait sa demande en mariage pour la deuxième fois

OH MON DIEU! De nouveaux détails sur la vie intime de Jennifer Lopez et Ben Affleck ont été révélés, il vient d’être révélé comment l’acteur de Batman a demandé au chanteur pour la deuxième fois.

Ce week-end, JLO a avoué via les réseaux sociaux qu’elle s’était renouée avec son idole hollywoodienne et qu’elle avait été surprise avec une alliance spectaculaire par les paparazzi. Ici, nous vous donnons les détails de la demande de main.

Quand Ben Affleck a-t-il proposé à JLO?

Jennifer Lopez, qui vient de lancer sa newsletter personnelle sur les réseaux sociaux, a affirmé qu’elle prenait un bain moussant lorsque Ben Affleck lui a fait sa demande en mariage.

«Samedi soir, alors que j’étais dans mon endroit préféré sur terre (dans le bain moussant), mon bel amour s’est mis à genoux et m’a proposé», a écrit Lopez sur le site «On The JLo» mardi.

La sensuelle Jennifer Lopez a admis que Ben l’avait prise «totalement au dépourvu» : «[Je] l’ai juste regardé dans les yeux en souriant et en pleurant en même temps, essayant de comprendre le fait qu’après 20 ans, cela se reproduisait», a-t-elle expliqué

Comment Ben Affleck a-t-il fait sa demande en mariage à Jennifer Lopez ?

«J’étais littéralement sans voix et il a dit:» Est-ce un oui? J’ai dit ‘OUI, bien sûr que c’est un OUI’», a-t-il expliqué. «Mon amour est entré, Ben est entré et il s’est mis à genoux et a dit des choses que je n’oublierai jamais et a sorti une bague et a dit : ‘Voulez-vous m’épouser ?’ Et c’était le moment le plus parfait», a-t-il raconté avec effusion.

«Il me donne une bague et dit que c’est un diamant vert. [Le vert est] ma couleur préférée, c’est aussi ma couleur porte-bonheur», a-t-il révélé dans la vidéo.

«De toute évidence, ce sera ma couleur porte-bonheur pour toujours. Cela signifie beaucoup quand quelqu’un pense à vous, vous aime et vous voit. Et c’était le moment le plus parfait», a-t-il décrit.

JLO a affirmé que ce n’était pas un acte luxueux, mais sans aucun doute, un acte très intime et spécial pour eux deux, un acte qu’ils n’oublieront jamais :

«Je souriais si grand et les larmes coulaient sur mon visage, me sentant si incroyablement heureux et complet. Ce n’était pas du tout fantaisiste, mais c’était la chose la plus romantique que j’aurais pu imaginer.»

«Juste un samedi soir tranquille à la maison, deux personnes jurant d’être toujours là l’une pour l’autre. Deux personnes très chanceuses. Qui a eu une seconde chance au véritable amour», a-t-il conclu.

Il convient de noter que Ben lui a offert une bague très similaire à celle qu’il lui avait offerte la première fois en rose, mais cette fois-ci, il s’agissait d’un diamant vert, car comme elle le dit elle-même, c’est sa couleur préférée.