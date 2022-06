Jennifer Lopez pose dans une petite tenue pour recevoir l’été et a l’air spectaculaire

Il semble que l’âge n’ait pas fait des ravages sur la chanteuse et actrice, car à 52 ans, elle maintient une figure d’impact

Jennifer Lopez s’est allumée mardi sur les réseaux sociaux en partageant une série de photos dans lesquelles elle a dévoilé sa silhouette galbée, vêtue d’un tout petit maillot de bain.

«Mode été : activé», a-t-elle écrit au bas de deux cartes postales et d’une vidéo où elle pose dans un minuscule bikini noir qu’elle porte avec une robe en soie à imprimé fleurs et papillons, des chaussons et des lunettes de soleil Versace.

Les photos ont été prises au pied d’une piscine et ont ravi les followers de JLo car en ce moment la publication enregistre près de 2 millions de réactions.

Il semble que l’âge n’ait pas fait des ravages sur la chanteuse et actrice, car à 52 ans, elle continue de rester en forme, avec une peau lisse et exempte d’impuretés. Sur les réseaux sociaux, elle partage souvent les détails de sa routine d’exercice intense, ainsi que ses conseils beauté.

Selon l’entraîneur des stars à Hollywood, David Kirsch, la célèbre «Diva du Bronx» est l’un de ses clients les plus disciplinés, non seulement dans l’exercice, mais aussi dans l’alimentation qu’il mange.

«Jennifer n’arrête pas, elle est inconditionnelle, elle garde son alimentation très propre, elle n’a pas bu de caféine ni d’alcool depuis des années», a-t-il déclaré dans une interview citée par Page Six.

Jennifer Lopez est dans la meilleure étape de sa vie professionnelle et sentimentale, consolidée comme l’une des stars les plus reconnues au monde et avec des plans de mariage à la porte, car nous nous souvenons qu’elle s’est récemment fiancée à Ben Affleck pour la deuxième fois, un an après réconcilié.