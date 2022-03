Jennifer Lopez porte une lingerie transparente et un porte-jarretelles (photos)

Jennifer Lopez a stupéfié ses abonnés Instagram avec une série de clichés sensuels ! La nominée aux Emmy Awards a fait battre les cœurs en posant dans de la lingerie noire sexy.

Jennifer Lopez a encore une fois laissé ses fans baver devant une série de clichés Instagram grésillants. La femme de 52 ans s’est rendu sur les réseaux sociaux le 14 mars et a partagé une photo fumante alors que l’actrice de Hustlers posait dans une série d’images légèrement vêtues.

Comme vous pouvez le voir sur les photos ici, J.Lo était plus sexy que jamais dans un soutien-gorge en dentelle noire et un porte-jarretelles assorti.

La superbe A-lister, qui est connue pour inonder ses médias sociaux d’images accrocheuses, a posé de manière séduisante dans un certain nombre d’ensembles sexy Dolce & Gabbana. Elle a fait cesser le défilement de ses abonnés Instagram alors qu’elle partageait plusieurs photos provocantes.

Elle suintait du vieux glamour hollywoodien avec ses cheveux ramenés en boucles douces. Jennifer dégoulinait de quelques gros colliers de perles et d’or et elle se cachait derrière une paire de lunettes de soleil sombres de star de cinéma.

Les fans ont afflué vers la section des commentaires de Jennifer pour jaillir sur l’ancien juge d’American Idol. «Cela m’a arrêté net, Reina!» un adepte a répondu aux côtés de trois émojis de la couronne. «De beaux moments un billion, a commenté un autre. «Extraordinairement magnifique», a répondu un abonné.

J.Lo est la reine du contenu et elle sait toujours comment faire revenir ses abonnés pour en savoir plus. Elle est allée sur Instagram quelques jours avant le 7 mars et s’est démaquillée en démontrant l’application de That JLo Glow Serum sur son visage et son cou.

La beauté sans âge a montré son teint impeccable tout en portant un peignoir blanc moelleux et ses cheveux relevés en un chignon haut.

Dans le court clip, J.Lo a expliqué comment le tournage de The Mother, dans lequel elle joue un assassin mortel face à Joseph Fiennes de The Handmaid’s Tale, a eu des effets néfastes sur son corps et surtout sur sa peau.

«Je me sens toujours un peu épuisée», a-t-elle déclaré. «Lorsque vous faites des films d’action, c’est beaucoup de travail acharné sur votre corps. Nous faisons des tournages de nuit en ce moment, donc le visage prend une raclée.