Jennifer Lopez porte une bague en diamant et déchaîne les rumeurs de mariage avec Ben Affleck

Jennifer Lopez et Ben Affleck vont -ils bientôt se marier ? C’est ce qui est spéculé maintenant que la «Diva du Bronx» a été surprise portant une impressionnante bague en diamant qui serait un engagement.

L’idée d’imaginer son possible mariage avec Ben excite déjà ses fans car rien que cette année 2022 marque un an depuis le retour du couple connu sous le nom de Bennifer.

Après que Jennifer Lopez a créé la comédie romantique «Marry me», les followers de l’interprète de «Jenny from the Block» espèrent voir JLo vêtue de blanc descendre l’allée le plus tôt possible.

Les espoirs grandissent maintenant qu’elle portait une bague qui ressemble à une bague de fiançailles lors d’une promenade avec sa fille Emme Maribel.

Jennifer Lopez montre une bague en diamant luxueuse

La célèbre femme de 52 ans a été vue portant une énorme bague en diamant à la main gauche, qu’elle portait à l’annulaire alors qu’elle achetait des meubles à Culver City avec sa fille de 14 ans, Emme.

Le plus intéressant dans tout ça, c’est que JLo a voulu cacher le bijou et l’a retourné en quittant le magasin, pour tenter de le cacher aux yeux des curieux.

Avec cette nouvelle, les questions se sont posées : Se pourrait-il que Ben Affleck lui ait demandé d’être sa femme ? Si oui, quand aura lieu le mariage ? Jusqu’à présent, le couple n’a pas répondu aux doutes quant à leur mariage, ce que l’on sait, c’est qu’ils sont toujours très excités dans la recherche de leur nouvelle maison.

Le retour de Jennifer Lopez et Ben Affleck : leur idylle, leurs enfants et leur luxueux manoir

Le couple connu sous le nom de Bennifer a officialisé son retour en juillet de l’année dernière, avec une photographie que JLo a téléchargée sur son compte Instagram, à l’occasion de la célébration de son 52e anniversaire.

Jennifer Lopez et Ben Affleck sont revenus après plus de 15 ans de séparation. Rappelons qu’ils ont commencé à se fréquenter en 2002 après s’être rencontrés sur le tournage de Gigli.

Le couple souhaite unir leurs deux familles, c’est pourquoi ils sont à la recherche d’un nouveau foyer où tous leurs enfants pourront vivre ensemble.

Au dernier mot, ils étaient intéressés par une immense propriété dans le quartier huppé de Bel Air à Los Angeles qui compte 10 chambres et 17 salles de bains, selon le Daily Mail.

Ben et Jennifer veulent un grand espace pour les enfants du chanteur (Emme et Max) et l’acteur (Violet, Seraphina et Samuel).