Jennifer Lopez nous apprend à porter la jupe d’hiver qui allonge les jambes et réduit la taille

La businesswoman, influenceuse et star de la télévision a surpris par sa présence sur Saturday Night Live et un monologue qui a fait sensation.

«Pas mal pour une fille sans talent». Avec cette brève phrase, Kim Kardashian (40 ans) s’est moquée de ses détracteurs en 2017 après être apparue pour la première fois en couverture de Forbes et avoir subi pas mal de critiques pendant des années.

Aujourd’hui, la star de la télévision américaine, grâce à l’émission de téléréalité «The Kardashia», vient déjà grossir la prestigieuse liste des millionnaires que le magazine publie chaque année. Et cela n’arrête pas de surprendre.

Le dernier exemple a été joué dans Saturday Night Live, le programme de sketches légendaire qui, pendant quatre décennies, a utilisé la satire pour aborder les affaires politiques et sociales complexes des États-Unis.

A priori carré n’est pas propice à un personnage comme Kim Kardashian. Et pourtant, il a conquis le respectable avec un discours chargé de références à sa propre personne et à sa famille qui a déclenché le rire des personnes présentes.

Et ce fut peut-être le plus grand succès. Son ex-mari, le rappeur Kanye West, sa mère, le petit ami de sa mère, son père, ses sœurs et elle-même.

Ils sont tous venus dans une succession de commentaires hilarants qui ont laissé un large sourire dans la mémoire collective de la société américaine. Kim Kardashian a prouvé une fois de plus qu’elle avait le mot succès écrit sur son front.

Kim Kardashian West’s Monologue! pic.twitter.com/t60b6ZC6cl — Saturday Night Live – SNL (@nbcsnl) October 10, 2021

«Je sais, je suis aussi surpris de me voir ici (…) Je suis excité de pouvoir vous montrer que je suis bien plus qu’un joli visage… et que de beaux cheveux et un super maquillage et des seins incroyables et un parfait bout à bout. Au fond, je suis bien plus que cette photo de référence que mes sœurs montrent à leurs chirurgiens plasticiens», a-t-elle lâché pour faire chauffer les moteurs.

Le petit ami de sa mère, Corey Gamble, a également été ébouillanté. «La seule chose dont je suis fier, c’est que personne ne peut me traiter de chercheur d’or. Honnêtement, je ne sais pas comment vous en devenez un. Alors j’ai demandé au petit ami de ma mère, Corey», a-t-elle lâché imperturbable. Plus de rires.

Il n’a fait référence qu’à une personne en dehors de son cercle restreint alors qu’il remerciait son père d’avoir ouvert les yeux «sur l’injustice raciale» et de lui avoir présenté la première personne de couleur qu’il a rencontrée.

Et il l’a fait en utilisant une expression qui sert à deviner quelque chose, un jeu de mots pourtant étroitement lié à OJ Simpson et à son implication présumée dans le meurtre de son ex-femme et d’un ami.

«Je sais que c’est un peu étrange de se souvenir de la première personne noire que vous avez rencontrée, mais OJ laisse une trace. Ou plusieurs. Ou aucun, je ne sais toujours pas aujourd’hui !», a-t-elle ajouté.

Sur les tentatives au sein de sa famille d’entrer dans le monde de la politique, Kim Kardashian n’a pas tenu sa langue non plus. «Nous sommes divisés en tant que pays, mais j’aimerais que les États-Unis nous rejoignent, c’est pourquoi je suis ici pour annoncer que je me présente pour… Je plaisante. Je ne suis pas candidat à la présidence, nous ne pouvons pas avoir trois politiciens ratés dans la même famille», a été l’événement qui a déclenché une nouvelle ovation.

Le point culminant le plus personnel et douloureux

Et il s’est retrouvé avec une volée qui l’a touché de très près car elle était récente et douloureuse. «J’ai épousé le plus grand rappeur de tous les temps. Non seulement ça, c’est l’homme noir le plus riche d’Amérique. Un génie talentueux qui m’a donné quatre enfants incroyables. Donc si j’ai divorcé, il est clair que c’était pour un célibataire raison : sa personnalité», a avoué Kardashian avant de faire ses adieux à un public déjà livré. Pas mal pour une fille sans talent.