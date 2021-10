Jennifer Lopez nous apprend à porter des bottes hautes et une robe noire pour avoir du style

Samedi 2 octobre 2021, la maison Balenciaga dévoilait son défilé tant attendu printemps-été 2022 au théâtre du Châtelet à Paris. Elle a alors diffusé un épisode inédit des Simpson dans lequel Justin Bieber fait une apparition surprenante.

Comme vous le savez sans doute, la capitale française accueille, du 27 septembre au 5 octobre 2021, une nouvelle Fashion Week. Et les amateurs de mode s’en réjouissent !

Samedi 2 octobre 2021, la très célèbre marque de luxe Balenciaga a ainsi présenté son défilé. Et elle a une fois de plus créé la surprise ! Les mannequins et invités ont donc eu l’occasion d’assister à la diffusion d’un épisode inédit des Simpson ! Oui, vous avez bel et bien entendu.

Dans celui-ci, Homer met tout en œuvre pour que le directeur artistique de la maison de haute couture prête une sublime robe à sa compagne.

L’ensemble des habitants de Springfield finissent alors par être conviés à l’évènement. On les voit ainsi défiler dans les tenues de la nouvelle collection sous le regard attentif de plusieurs stars.

Parmi elles, on retrouve Kim Kardashian, Kanye West, ou encore Anna Wintour, mais également Justin Bieber ! Non, vous ne rêvez pas. Le très célèbre chanteur canadien de 27 ans apparaît ainsi dans le public avec une tenue imaginée par Demna Gvasalia. Et elle est magnifique !

Disponible sur YouTube, l’épisode rencontre un succès fou auprès des internautes. Il cumule d’ores et déjà plus de 850 000 vues ! Rien que ça.

Dans l’espace commentaire, ils n’hésitent d’ailleurs pas à afficher leur admiration. C’est une véritable réussite pour la marque de luxe française ! Elle marque une fois de plus le monde de la mode par son originalité et son audace.

Rien ne semble pouvoir arrêter le très célèbre chanteur canadien. À seulement 27 ans, Justin Bieber enchaîne ainsi les projets, mais surtout, les très gros succès.

Il faut dire que l’interprète du titre As Long As You Love Me a beaucoup de talent. Ainsi, ses très nombreux fans l’admirent et n’hésitent donc pas à lui faire savoir.

Ils le suivent et le soutiennent en masse dans chacune de ses aventures ! Mais encore faut-il réussir à suivre la cadence… Celui qui partage la vie de la belle Hailey Baldwin déborde d’énergie et ne manque jamais d’inspiration.

À chaque apparition sur scène ou sur la Toile, l’artiste musical aux nombreux hits met alors tout le monde d’accord. Le public l’admire et adore ce qu’il produit !

Mais cette fois-ci, c’est avec son apparition en version Simpson que le très célèbre chanteur de 27 ans fait parler de lui. Il faut dire que personne ne s’y attendait.

Son personnage est d’ailleurs très réussi et semble beaucoup plaire à ses fans. Ces derniers valident ainsi l’idée de Balenciaga à la grande majorité !

Une chose est alors sûre, Justin Bieber n’a pas fini de faire parler de lui. Mais comment va-t-il surprendre ses fidèles la prochaine fois ? Ils ont hâte de le découvrir.