Jennifer Lopez nous apprend à porter des bottes hautes avec un jean cet automne

Jennifer Lopez à nouveau conquiert nos cœurs fashionista et cette fois, la diva du Bronx ‘modèle bottes XL avec un jean qui nous rappelle que l’automne est arrivé et avec lui l’occasion de réinventer beaucoup de regards, afin de prendre note de la façon d’utiliser ces vêtements en vos tenues.

La meilleure chose à propos de cette ère froide sont tous les looks que vous pouvez créer avec de nombreux vêtements glamour comme; les manteaux, les bottes et les jeans.

Alors laissez-vous inspirer par cette version JLO pour dominer le style urbain à l’automne, nous adorons à quel point les pantalons en denim peuvent être sophistiqués !

Comment porter des bottes hautes à la manière de Jennifer Lopez ?

Quand on pensait que les manteaux en peluche – avec un teddy – et les pantalons skinny étaient une chose du passé, l’interprète de ‘On the floor’ a enflammé les réseaux sociaux avec une tenue éblouissante qui nous fait envisager de réintégrer ces vêtements dans nos placards.

Lopez portait un t-shirt basique avec un jean denim, des bottes hautes et un manteau court, la tenue est une proposition intéressante pour l’automne, car elle combine un look rétro -qui était très populaire dans la première décennie des années 2000-.

Pourquoi porter des bottes XL en automne ?

Nous aimons que l’actrice ait opté pour ces bottes emblématiques qui flattent la silhouette et donnent quelques centimètres, nous vous recommandons donc de dépoussiérer ces beautés et de les modeler avec vos tenues d’automne.

N’oubliez pas que vous pouvez également les combiner avec des robes, des imperméables, ainsi que de nombreuses autres options. Recréerez-vous la tenue de Jennifer Lopez ?