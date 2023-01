Jennifer Lopez : la condition qu’elle a fixée à Marc Anthony s’il veut sa bénédiction pour son mariage

Jennifer Lopez et Marc Anthony ont été l’un des couples dont on parle le plus au monde pendant près d’une décennie.

Les deux chanteurs à succès ont eu une relation amoureuse pendant un certain temps après leur rencontre, bien que leur mariage n’ait officiellement duré que sept ans. Les deux superstars ont divorcé en 2011 et ont décidé de reconstruire leur vie avec d’autres personnes.

Alors que J-Lo s’est remis en couple avec l’acteur Ben Affleck, dans le cas du musicien portoricain-américain, il a entamé une relation avec la reine de beauté Nadia Ferreira, qu’il épousera ce samedi.

Ferreira, un mannequin paraguayen de 23 ans, a commencé à sortir avec Marc Anthony en 2022, et ils se sont rapidement fiancés et ont prévu de marcher dans l’allée et de se marier.

Bien que les artistes aient une bonne relation à cause de leurs enfants, Jennifer Lopez n’était initialement pas ravie de la nouvelle des fiançailles de son ex-partenaire. La chanteuse a de bonnes raisons de s’inquiéter de cette grande étape dans la vie de son ex.

J-Lo n’a donné à Marc Anthony qu’une seule condition pour se remarier

Bien que J-Lo soit une femme très ouverte d’esprit, il a été révélé que la chanteuse n’avait pas bien pris la nouvelle du mariage de Marc Anthony.

Une source a révélé que la femme d’affaires n’aimait pas le fait que son ex-partenaire ait proposé à Ferreira après seulement six mois de fréquentation.

Jennifer Lopez a fini par le soutenir, mais, selon Terra, elle a imposé une condition très importante à son ex-mari afin d’obtenir sa bénédiction.

Selon plusieurs sources, cette condition est liée au fait que Nadia Ferreira doit bien traiter ses enfants Max et Emme, et J-Lo l’a fait savoir à Marc Anthony.

L’inquiétude de Jennifer Lopez à propos de Ferreira est liée au fait que la Paraguayenne deviendra la belle-mère de ses enfants et qu’elle n’est pas disposée à les laisser à n’importe qui.

À tout moment, J-Lo a toujours veillé au bien-être de ses jumeaux, c’est pourquoi elle a posé cette condition pour que Marc Anthony épouse le mannequin.

Jennifer Lopez sera-t-elle au mariage de Marc Anthony ?

Le mariage aura lieu ce 28 janvier dans un lieu luxueux à Miami, auquel assisteront de nombreuses célébrités, dont la diva du Bronx.