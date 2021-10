Jennifer Lopez : la chanteuse semble vieillir à l’envers dans sa dernière séance photo

La superstar Jennifer Lopez était magnifique lorsqu’elle a canalisé Jenny du bloc dans un survêtement assorti, faisant basculer ses boucles d’oreilles signature lors d’une dernière séance de stylisme.

Lopez, 52 ans, est revenue dans sa vieille école Jenny du personnage de Block dans une série de nouveaux clichés et clips modélisant sa collaboration Coach x JLo.

La chanteuse et actrice semblait être une reine du style dans son dernier tournage. Il est difficile de croire que la hitmaker a vieilli d’un jour depuis qu’elle a abandonné son morceau éponyme en 2002.

Les deux versions de la star des «Hustlers» sont habillées de la tête aux pieds dans sa nouvelle collaboration, portant un ensemble de survêtement avec un sweat à capuche et des joggings arborant le motif signature de l’entraîneur C.

La version JLo a ajouté un gilet assorti en tissu ours en peluche de couleur camel avec un grand col en fourrure sur le dessus.

Jennifer Lopez semblait vieillir en arrière dans une tenue chic. Le glamour de Lopez, comme toujours, était impeccable avec ses cheveux blonds sable tirés dans une queue de cheval haute et élégante et son maquillage impeccable dans des tons de bronze.

Jennifer Lopez et Ben Affleck ont récemment ravivé leur relation et la font fonctionner malgré leur carrière bien remplie.

JLo a deux enfants, les jumeaux Max et Emme, 13 ans, qu’elle partage avec son ex-mari Marc Anthony, et Ben a trois enfants : Violet, 15 ans, Seraphina, 12 ans et Samuel, neuf ans, qu’elle partage avec son ex-femme Jennifer Garner.