Jennifer Lopez : la chanteuse se démaquille sans filtres spéciaux (photos)

A 52 ans, Jennifer Lopez est phénoménale ! La superstar a donné aux fans un aperçu de sa routine de soins de la peau sans maquillage via Instagram.

Jennifer Lopez a montré comment elle obtient son éclat signature ! La femme de 52 ans a présenté à ses fans passionnés sa routine de soins de la peau dans une nouvelle vidéo Instagram publiée le mercredi 6 avril – et s’est assurée qu’elle n’utilisait aucun filtre Instagram.

«Je n’ai pas d’éclairage spécial ou quoi que ce soit, c’est juste la lumière du matin. Je n’ai pas de filtres spéciaux ici, c’est mon visage», a-t-elle déclaré après être sortie de la douche, ses cheveux méchés encore mouillés.

«Bonjour à tous, c’est une belle journée dehors. C’est magnifique, je viens de sortir de la douche et je me suis lavée avec mon nettoyant», a-t-elle expliqué

Bien sûr, la chanteuse et actrice utilisait une multitude de produits de sa gamme JLO Beauty qu’elle a lancée en janvier 2021. La marque, qui est enracinée dans l’huile d’olive riche en antioxydants, comprend son produit «Saint Graal» : le JLO Beauty Glow Serum, qui se vend 79 $.

«Donc, vous pouvez voir, pas encore de maquillage», a-t-elle expliqué après le nettoyage. Jennifer a déjà dit qu’elle était fan du nettoyage du matin pour se maquiller de la veille.

En ajoutant le sérum, l’interprète de «Medicine» a appelé le produit «des vitamines pour le visage… C’est comme ça que j’aime le penser. Prendre mes vitamines le matin. Commencer ma journée du bon pied.

La prochaine étape ? Crème solaire protectrice. «La crème solaire est vraiment importante et c’est l’un de mes secrets de beauté depuis que je suis à la fin de l’adolescence, au début de la vingtaine», a-t-elle déclaré.

«Votre mère vous le met quand vous êtes bébé pour protéger votre peau du soleil, et j’ai continué cela jusqu’à l’âge adulte, et ça a changé la donne… La protection, tous les jours contre le soleil – même si certains jours c’était il n’y avait pas de soleil à New York quand je grandissais – a fait une énorme différence pour me protéger des méfaits du soleil.