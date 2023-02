Jennifer Lopez : la chanteuse révèle les raisons pour lesquelles elle a secrètement épousé Ben Affleck

Les Bennifers ont choqué leurs fans en juillet de l’année dernière en annonçant que 20 ans après leur rencontre, ils s’étaient enfin légalement mariés.

Jennifer Lopez fait la promotion de sa cassette «Shotgun wedding» pour laquelle elle était l’invitée spéciale de l’émission Jimmy Kimmel Live sur ABC, où elle a partagé avec les téléspectateurs que c’était l’idée de Ben Affleck de se marier à Las Vegas, en juillet de l’année dernière.

L’actrice et chanteuse de 53 ans a expliqué qu’en raison du stress qu’elle ressentait à cause des plans de mariage qu’ils organisaient en Géorgie, un jour sans réfléchir, Ben lui a proposé et ils l’ont fait.

«La meilleure nuit de notre vie», c’est ainsi que JLo a défini le jour où elle a épousé l’acteur à la Little White Wedding Chapel de Las Vegas, accompagnée de trois de ses enfants.

«Nous avions prévu de nous marier en août à Savannah, la famille allait être là, tout le monde allait être là et c’était très stressant… Nous étions très heureux, mais j’avais l’impression que le mariage était très stressant et un jour Ben était comme, ‘Merde, allons à Las Vegas et marions-nous ce soir», a-t-elle expliqué.

L’interprète de «Let’s get loud» a mentionné que quelques heures avant de s’enfuir à Las Vegas, ils avaient eu une réunion pour peaufiner les détails de leur mariage en Géorgie et une répétition pour le grand jour.

«Il m’a dit ‘va à la répétition quand tu reviendras ici, je vais tout préparer’… nos enfants vont être nos témoins, allez, on le fera ce soir’ et on l’a fait», dit- elle.

C’était le mariage précipité de Jennifer Lopez à Las Vegas

Puis il a partagé qu’ils étaient arrivés à la chapelle et comme les autres couples qui s’y rendent pour vivre l’aventure de se marier, ils ont attendu leur tour et à minuit ils étaient unis pour toujours.

«C’était très amusant… Il y avait un couple devant nous avec un bébé, un couple gay derrière nous. Nous étions alignés avec eux de 22h à minuit, comme à la dernière minute. Tout le monde avait un peu froid. partir, devenir fou ou quoi que ce soit», a-t-il raconté.

Pour se souvenir à jamais de cette expérience incroyable, Jennifer Lopez a écrit la chanson «Midnight Trip To Vegas» qui sera reprise sur son album «This is me now».

Enfin, lorsqu’on lui a demandé si 20 ans plus tard, cela la dérangeait de s’appeler Bennifer, un surnom que les fans ont adopté pour les appeler tous les deux, elle a répondu : «J’ai appris à l’accepter… Il y a des années, c’était quelque chose comme «Oh, Bennifer».

«Shotgun wedding» sera diffusé le 27 janvier sur Amazon Prime Video. Josh Duhamel, Jennifer Coolidge, Lenny Kravitz, Callie Hernandez, Sônia Braga, entre autres, font partie du casting.